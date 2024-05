Van atoradas mil 290 cargas

Ciudad Juárez.- Las cargas varadas derivadas de las exhaustivas revisiones impuestas por el Gobierno de Texas ascendieron a mil 290, con un valor en mercancías de hasta 83 millones 850 mil dólares sólo entre el sábado y el lunes pasados, dieron a conocer organismos empresariales.

Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, facilitó el impacto vivido en sólo dos días: 450 cargas varadas el sábado y 840 el lunes, luego de que el gobernador Greg Abbott impusiera la medida que ha ocasionado hileras kilométricas y “tortuosas” esperas.

Las filas en el cruce de San Jerónimo-Santa Teresa alcanzaron ayer los 17 kilómetros de largo, manifestó Sergio Colín, presidente de Index Juárez. Aseguró que la situación puede detonar pronto en paros de producción y recortes de personal en las empresas maquiladoras.

Impacto también es para EU, aseguran

“Toda aquella disrupción en las cadenas logísticas que daña la cadena productiva que a su vez daña la cadena económica origina ciertas medidas que no nos gustan a nadie… No tiene que ser muy extenso el tiempo (para que haya paros), puede ser mañana u hoy”, destacó.

Dijo que a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) está buscándose el diálogo con entes gubernamentales para hallar soluciones a través del comité de contingencias. Apuntó que hasta ayer no se habían suscitado paros de producción, pero no descartó la posibilidad.

“Al no poder realizar los cruces de exportación los tráileres físicamente no están disponibles para traerse importaciones. En consecuencia, si no traemos materias primas puede ser el día de mañana que empiecen a parar, literalmente… estamos atendiendo para mitigar el impacto”, enfatizó.

Destacó que la medida no sólo está afectando a México, particularmente en Ciudad Juárez, sino que el impacto también es para los Estados Unidos, toda vez que desde aquí pasan productos agroalimentarios, hecho que puede generar allá un desabasto, y lo mismo con los insumos médicos.

“Preocupa que en lo agroalimentario haya un desabasto en los Estados Unidos, y lo mismo con los insumos para los quirófanos en hospitales de Houston, Austin, Dallas… Si por este retraso no llegan hasta podrían tener algún riesgo los usuarios en quirófano y podría haber más ejemplos”, concluyó. (Alejandro Vargas / El Diario)

avargas@redaccion.diario.com.mx