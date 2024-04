Niños a bordo, con sus sueños y miedos

En Venezuela, Danny tenía un trenecito de juguete que era de colores, por lo que cuando su mamá le dijo que subirían a uno de verdad para llegar hasta Ciudad Juárez, él pensó que sería “como entrar en un cuento, como vivir una aventura”, hasta que tuvo que trepar al techo de un vagón en movimiento en el que lo amarraron con cobijas para que no se cayera.

Durante cuatro días, el niño de 8 años vivió miedo, frío, hambre, sed, se le agrietaron los labios con los rayos del sol y todo el tiempo escuchó el chirrido de los rieles.

Jaicely, de 6 años, también viajó a bordo de “La Bestia” con sus padres y sus cuatro hermanos de 3, 7, 9 y 13 años de edad, pero después de huir por todo México de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), al llegar a la frontera de Estados Unidos se encontraron con un cerco metálico vigilado por soldados de la Guardia Nacional de Texas para impedirles la entrada.

“¡Déjenos pasar!, ¡déjenos pasar!”, gritaba la pequeña sudamericana abrazada de una muñeca que se encontró tirada en el bordo del río Bravo, mientras los militares amenazaban a cientos de personas migrantes con dispararles gases lacrimógenos si intentaban cruzar a la fuerza.

Danny, de 8 años; Jaicely, de 6; Yussiel, de 6; Ramiro, de 10; Ángel, de 7; Darly, de 10; César, de 12; Gabriel, de 10; Lían, de 6; y David, de 4, son parte de las niñas y los niños del tren, menores provenientes de diferentes países que llenan los vagones de sueños, pero también de miedos.

Sus historias reflejan las de miles de pequeños viajeros que han arribado en el último año a Ciudad Juárez, después de haber pasado por la selva del Tapón del Darién, de recorrer medio México a bordo de “La Bestia” –como llaman los migrantes al tren de carga en el que tienen que viajar– y de caminar junto a sus padres sobre el desierto chihuahuense, huyendo de la violencia y de la pobreza extrema, en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos.

Según los datos oficiales del Gobierno federal, durante 2023 fueron detectadas 782 mil personas extranjeras en situación migratoria irregular en México, de las cuales 113 mil 660 fueron niños, niñas y adolescentes, 81 mil 557 entre los 0 y los 11 años de edad; mientras que sólo los primeros dos meses de 2024 sumaron 239 mil 874 los extranjeros presentados por el INM, entre los que se encontraban 27 mil 074 menores de edad, 19 mil 082 de ellos entre 0 y 11 años.

Sin embargo, las cifras oficiales no representan la realidad de la cantidad de menores solos y acompañados que cruzan diariamente el país, ya que de acuerdo con la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, durante los primeros seis meses del año fiscal (AF) 2024 –de octubre de 2023 a marzo de 2024– sus agentes encontraron a 59 mil 865 menores solos en la frontera –327 diarios en promedio–, 8 mil 864 de ellos en el Sector El Paso –48 en promedio cada día–, además de los NNA que han sido procesados junto a sus padres.

De acuerdo con Report, una herramienta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre las consecuencias de la migración infantil se encuentran la separación de familias, la malnutrición, la falta de acceso a la educación y a la atención médica, además de la vulnerabilidad a la explotación y el abuso.

Víctimas de las situaciones que obligan a sus padres a huir de sus países, las políticas migratorias de México y de Estados Unidos convierten a las niñas y los niños migrantes en los más vulnerables en medio de la travesía, lamentó Anna, de 30 años de edad, después de viajar por más de tres meses con su hijo Danny, desde Venezuela, en donde ella ganaba apenas 30 dólares mensuales como cocinera.

VAGONES CARGADOS DE HISTORIAS

En los últimos meses las políticas de contención del Gobierno mexicano obligaron a las familias a buscar nuevas rutas para llegar hasta la frontera, las cuales han retrasado su travesía junto a sus hijas e hijos, teniendo que viajar tramos en el tren de mercancías y otros caminando entre el desierto.

“En el tren no tienes que tener miedo, porque mientras más tienes miedo más te vas a desmayar. Una muchacha tenía miedo al tren, se montó y se le quitó el miedo, se puso normal, bebió agua y se le quitó el miedo. Pero, después, en el segundo tren tenía miedo y se desmayó”, contó Ramiro, de 10 años.

Él es venezolano, pero vivió un año en Colombia antes de migrar con su mamá, una amiga de ella, su hermano y su perrita Fifí, con quienes cruzó la selva entre Colombia y Panamá y en México subió a tres trenes de carga para poder llegar a esta frontera el 13 de septiembre de 2023.

“En el primer tren fueron tres días, el segundo fueron dos días, duramos cinco días pa’venir pa’cá. En el tren traía pan, bebíamos agua cuando tiraban, cuando íbamos por los pueblos tiraban (botellas de) agua. Y cuando los garrafones se acababan sólo teníamos que aguantar la sed mi perrita y yo… veníamos 120 niños en el tren”, narró mientras jugaba en el bordo del río Bravo, antes de ser llamado por un agente de la Guardia Nacional de Texas para aventarle una botella de agua a través del cerco de alambres.

Cinco días después, el 18 de septiembre de 2023, tras los acuerdos con Estados Unidos y con la empresa Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex), el Gobierno federal comenzó un operativo de contención migratoria que consistió en detener los trenes de carga para obligar a las personas en movilidad a descender y hacerlas caminar por el desierto o detenerlas y devolverlas hasta el sur de México.

En uno de esos trenes viajaron Yussiel, de 6 años, su mamá, su papá y su hermana de 2 años, quienes el 29 de septiembre se quedaron más de 12 horas varados en medio del desierto de Ahumada, cuando las autoridades pararon el ferrocarril en el que viajaban más de mil personas.

“Un día que llovió fortísimo, parecía un río caminando por aquí, y yo lloré”, recordó Yussiel sentado dentro de un vagón del tren mientras se comía una tortilla fría.

Ese era el día número 15 a bordo de cuatro trenes de carga, debido a las continuas paradas, a veces por horas y a veces por días. En todos les tocó viajar dentro de los vagones, entre cobijas, lonas y costales de plástico.

Un día de esos en los que los vagones no avanzaban, “cayó un palo de agua y yo estaba sola con los niños porque mi pareja había salido a comprar algo de comer. Y la lluvia fue tan fuerte y la brisa, que yo lo que tenía era la lona ésta y ellos se me pusieron a llorar y lo que me quedó fue llorar porque no tenía nadie que me ayudara y nos mojamos toditos, y estábamos ahí llorando del frío. Hasta que se calmó la lluvia fue que mi pareja pudo llegar y sostenernos la lona, hasta que calmara la lluvia”, explicó Yusmari, de 30 años, mientras el recuerdo la hacía llorar.

Pero lo más difícil del viaje hasta entonces no había sido el frío ni la lluvia, era el sol, más después de horas detenidos en medio del desierto, confesó la madre que tuvo que huir de su país con la esperanza de lograr un mejor futuro para sus hijos.

MENORES VULNERABLES

En búsqueda de una migración segura, ordenada y regular, el Gobierno de Estados Unidos abrió en enero de 2023 la aplicación móvil CBP One, a través de la cual más de 547 mil personas han logrado obtener desde entonces una cita gratuita para cruzar la frontera por un puerto oficial; sin embargo, los meses de espera no han evitado la vulnerabilidad para los NNA.

Ángel y Andrés, de 7 y 13 años, esperaban una cita de CBP One en Morelia, Michoacán junto a sus padres, pero debido a la falta de recursos y a que no obtenían una cita, decidieron emprender el viaje a la frontera para buscar un albergue. Tomaron un camión, pero en Durango el chofer les dijo que ya no podía llevarlos porque en el siguiente lugar los iban a secuestrar por ser migrantes.

La familia venezolana tuvo que redirigir su viaje hasta tomar un tren a Chihuahua, en el cual los dos menores recuerdan que vivieron con miedo y frío.

“Yo tenía miedo, pero se veían las estrellas en el cielo, había una estrella muy grande y estaba muy arriba… viajamos toda la noche y después caminamos”, relató Ángel. “Llegó Migración, el tren dejó de moverse y tuvimos que caminar seis horas de día, junto a las vías”.

“Después me daban miedo los retenes, y ya no me quise montar en el tren, yo tengo miedo… yo valgo demasiada plata, ¿verdad mamá?”, contó luego de escuchar cuando en Guatemala otros migrantes les decían a sus padres que en México tuvieran mucho cuidado con los niños, porque para los grupos delictivos y para las autoridades ellos valían mucha plata.

Ángel no quiso volverse a subir a un tren, por lo que permanecieron una semana, pidieron dinero para comer y juntaron para continuar su viaje a bordo de un vehículo contratado a través de una plataforma móvil hasta Juárez, en donde un mes después de llegar lograron una cita de CBP One para ingresar a Estados Unidos durante diciembre.

Actualmente los niños llevan un proceso migratorio junto a sus padres en el estado de Colorado, en donde ambos sueñan con convertirse en ingenieros para poder construir una casa en Estados Unidos.

‘ALLÁ QUIERO ESTUDIAR’

César, de 12 años, también quiere seguir estudiando, pero tuvo que huir de Honduras porque las ‘maras’ querían obligar a su papá a vender drogas y cuando se negó le cortaron un dedo.

“Ya quiero llegar allá con mi tío, vamos pa’donde mi tío. Hace cuatro años que no lo veo, pero todos los días le mandamos mensajes”, dijo al pedir al gobernador de Texas, Greg Abbott, que quite el alambrado y les permita llegar a Estados Unidos “para siempre”.

“Dice mi tío que es bonito, que es una ciudad bonita, con edificios. Allá quiero estudiar”, contó después de haber viajado desde el Estado de México hasta Ciudad Juárez a bordo de cuatro trenes, de ‘raites’ y caminando por el desierto.

El 2 de noviembre, la familia de César y cerca de mil 500 personas quedaron varadas en medio del desierto, cuando el tren en el que viajaban fue detenido por el INM y la Guardia Nacional cerca de Delicias, sin agua y sin comida.

“En el tren sí tuve miedo, en el primero no, en el segundo sí; en el segundo no llevábamos comida. Pensé que iba a ser tranquilo y fue feo, poníamos las cobijas en medio de las varillas de construcción que traía el tren… pero un día se detuvo, estaba todo solito, de unas casas llegaron a regalar comida, pero la otra gente no compartía con los demás”, relató.

Después de tres días varados “en la nada”, cuando sus padres permanecían atentos para alcanzar los alimentos que los chihuahuenses les llevaban, César jugaba en uno de los vagones y conoció a un amigo que lo llenó de fe.

“Lo conocí en el tren, en las piedras, y oramos él y yo”, narró el menor al mostrar una imagen de Santo Toribio Romo, conocido como “el santo de los migrantes”, con el cual aseguró que compartió la fe con la que caminó por la carretera durante horas junto a sus padres, hasta que les dieron un ‘raite’ para Juárez, en donde nuevamente tuvieron que caminar por más de cuatro horas hasta llegar al río Bravo.

Ese mismo mes, en noviembre, Darly salió de Ecuador con sus padres y su hermano de un año de edad, quien está enfermo de un pulmón.

“Ecuador es bonito, hace calor, había playa, era costa; vivíamos en la costa, pero no íbamos mucho a la playa, sólo a trabajar”, relató la venezolana de 10 años, quien después de cuatro meses, el 28 de marzo, llegó hasta el río Bravo/Grande.

Ellos permanecían en un campamento improvisado justo en los límites de Ciudad Juárez y El Paso, cuando un helicóptero de la Guardia Nacional de Texas comenzó a dar vueltas sobre ellos, por lo que tuvieron que huir del lugar. El viento y la tierra que provocaba la aeronave y que afectaban el pulmón de su hermanito contrastaban con los sueños de Darly de convertirse en aeromoza “para viajar por el cielo”.

“Vamos a Estados Unidos, quiero estar allá, porque allá vamos a tener una mejor vida y porque mis papás quieren que nosotros tengamos una mejor vida y por eso quiero ir, también para cumplir mis metas, quiero ser aeromoza, las que van en los aviones”, compartió después de viajar durante cuatro meses en camiones, vehículos particulares, trenes de carga y caminar por el desierto de Samalayuca para rodear el retén militar de Precos y no ser detenidos por los agentes del INM.

“En un tren nos tocó afuera, arriba, y pegaba mucho el frío y en el último que nos montamos me molestaba mucho el ruido. En el desierto caminamos de día, estábamos muy cansados, teníamos sed”, relató.

QUIERE SER PROFESORA

El 24 de abril, un tren con aproximadamente mil personas sobre 32 de sus vagones llegó a Ciudad Juárez. Entre ellos venía Mary con su esposo y sus cinco hijos, todos de origen venezolano.

Al entrar a la ciudad celebraron, pero cuando arribaron al río Bravo se enfrentaron con una realidad que desconocían: un muro de púas vigilado por militares texanos, frente a los que pasaron toda la noche.

“¡Déjenos pasar!, ¡déjenos pasar!”, “¡Migración!, ¡Migración!”, gritaban sus hijos frente a Estados Unidos, entre ellos Jaicely abrazada de su muñeca.

“Que por favor nos dejen pasar, nosotros no estamos irrumpiendo nada, simplemente les pedimos pacíficamente que nos dejen pasar. Ya nosotros tenemos sed, no tenemos comida, no tenemos nada para los niños”, dijo María.

“Aquí se pasa hambre, se pasa mucho frío y también corremos peligro porque hay serpientes en donde nosotros los ponemos a dormir a ellos, es muy riesgoso”, agregó entre lágrimas con su hijo más pequeño entre los brazos.

Jaicely quiere ser profesora, porque le gustan mucho los niños, contó mientras le mostraba a su muñeca “la puerta” hacia Estados Unidos.

“Que nos dejen pasar, esto ha sido muy duro, yo digo que a pesar de la situación ha sido la peor decisión que yo he tomado, mis hijos han corrido el riesgo de perder la vida, se han enfermado en los países que hemos tenido que pasar y ha sido muy duro”, pidió la madre arrepentida de haber viajado con sus hijos.

En el mismo tren que ellos llegó Gabriel, de 10 años, con sus hermanas de siete meses de nacida y ocho años de edad, además de su mamá, sus tíos y su primo de 11 años, todos en busca de llegar a Estados Unidos.

Después de dormir sobre un río seco que divide a ambos países, todos intentaron cruzar el cerco metálico a través de “un hueco”, pero las púas le provocaron una cortada en la cabeza a Gabriel.

“Intentamos pasar toda la familia pa’dentro y él fue el único que pasó, la mamá se quedó, nosotros nos quedamos, pero como él vio que venían los guardias de aquel lado él se devolvió, y por eso fue que se cortó la cabeza con el alambre. Esto es rudo, no es nada fácil, es algo de valientes, uno corre peligro, si te caes te puedes mochar los pies y te puedes matar. A los niños los ayudábamos a subir todos los adultos, los amarramos con unos mecates, acostados”, externó su tío, Moisés, de 21 años.

“Que nos dejen pasar”, pidió el venezolano quien sueña llegar a Oregon y convertirse en “patólogo o médico forense, para ayudar a las personas”.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, del 1 de enero de 2023 al 7 de abril de 2024, los hospitales y centros de salud de Chihuahua atendieron a 4 mil 573 personas en movilidad de todas edades, de las cuales 10 por ciento requirieron una hospitalización, como ocurrió en el último mes con tres menores de 5, 4 y 7 años originarios de Venezuela y Ecuador, quienes fueron víctimas de dos accidentes automovilísticos al viajar de Chihuahua a Ciudad Juárez.

“En niñas y niños, los diagnósticos más comunes han sido problemas respiratorios y estomacales, mientras que en adultos sobresalen infecciones intestinales, bucales, curaciones de heridas por arma blanca, fracturas, supervisiones de embarazo y diversos dolores de tórax, lumbares y articulaciones”, se informó.

ELLOS RESIENTEN EL CAMBIO

Pese a su corta edad, “los niños sí resienten el cambio, porque se mueven de su hogar, por el traslado, y ven también el estado emocional de los papás. Los niños son muy sensibles, los niños se dan cuenta, los niños no porque están pequeños no sienten lo que están viviendo su papá, su mamá. Por eso la cuestión de darles herramientas e involucrarlos en terapias de juegos, de pintura y que más fácil se puedan sustraer de la realidad”, comentó la doctora Leticia Chavarría, de la Organización Internacional para las Migraciones.

Para algunos, pese a las vulnerabilidades el viaje es una aventura, como ocurrió para Lían de 6 años, quien llegó desde Guatemala hasta el río Bravo para cruzar la frontera vestido de superhéroe, asegurando que él era Superman y ya iba para Estados Unidos.

El venezolano David, de 4 años, también bajó del tren con una máscara del Hombre Araña, junto a sus padres, a los cuales movió la esperanza, por más de 12 mil kilómetros desde Santiago de Chile, de poder darle un futuro mejor en Estados Unidos.

Para Marcelo Gondim, abogado de inmigración de la firma Gondim Law Corp, la travesía de los niños migrantes hacia Estados Unidos fue descrita como “sin precedentes, impactante e inhumana” desde la implementación de políticas de tolerancia cero, en 2018, bajo la administración de Donald Trump, con la separación de miles de familias, un riesgo nuevamente latente ante las próximas elecciones.

“Están extremadamente vulnerables a las amenazas letales de contrabandistas, traficantes de personas y otros criminales”, además de los abusos que sufren por parte de las autoridades estadounidenses, “incluyendo el uso de lenguaje abusivo, racista y físicamente violento. Son pateados, empujados, se les niega alimento, higiene y se les acusa de mentir o falsificar documentos”, denunció el abogado.