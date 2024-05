Acechan polleros el aeropuerto

Ciudad Juárez.- La “plaza” del aeropuerto sigue en disputa entre los integrantes del crimen organizado, que se pelean a balazos a las personas en situación de movilidad que buscan llegar a Estados Unidos por esta frontera, explicaron investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) con respecto al ataque contra dos conductores la noche del viernes en el exterior del aeropuerto internacional Abraham González.

Por primera vez en el año, los elementos de la Guardia Nacional (GN) a cargo de la seguridad aeroportuaria cerraron las puertas de la terminal para la protección de los pasajeros, que quedaron en medio del ataque reportado a las 22:00 horas.

Afuera del aeropuerto quedaron dos vehículos con impactos de bala, reportaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Las víctimas fueron identificadas en el lugar de los hechos como Luis Alberto T. B. y Juan Abel M. V., quienes portaban documentación oficial, lo que permitió conocer sus datos generales, informó personal de la Fiscalía estatal.

La noche del viernes los elementos de la SSPM observaron frente a la acera de la terminal aérea una camioneta Ford Expedition negra, mientras que metros más adelante, frente a la entrada de una empresa maquiladora, quedó un vehículo Nissan Versa, color gris, con el conductor sin vida.

Agentes de la Guardia Nacional entrevistados a condición del anonimato aseguraron que ambos conductores eran blanco del ataque y aunque el chofer del auto Versa intentó escapar fue alcanzado por las balas calibre .223.

Precisaron que tres mujeres que recién habían aterrizado y salieron a la carretera para esperar a que pasara por ellas un familiar, alcanzaron a salir con vida de la agresión.

“Ellas iban a subir a la camioneta, eran familiares del conductor, una de ellas gritaba ‘papá, papá’; la unidad recibió muchos disparos”, dijeron los entrevistados.

Agregaron que ante el riesgo que se registraba para los demás viajeros y usuarios del aeropuerto cerraron las puertas y las personas salieron por una segunda puerta. El último vuelo llegó sin contratiempos, aseguraron.

Esta agresión quedó grabada por las diversas cámaras de videovigilancia de los gobiernos estatal y municipal, instaladas justo frente a la entrada principal de las instalaciones federales, sin embargo, ninguna corporación reportó detenciones durante las primeras 24 horas del doble asesinato.

La disputa de las personas en condición de movilidad que están llegando a la frontera vía aérea ya ocasionó tres muertes en menos de 15 días, establece el archivo periodístico.

El pasado 25 de abril fue asesinado Javier Velázquez Rey, de 36 años, quien fue alcanzado por una bala que le pegó en la nuca mientras conducía su carro Nissan Versa gris, justo cuando delincuentes atacaban a un conductor de una unidad de transporte de plataforma digital, al que seguían desde el aeropuerto. En este caso trascendió que dos pasajeros fueron privados de la libertad, sin embargo, ninguna corporación ha dado a conocer resultados de esta investigación.

¿Quién combate a los polleros?, cuestionan elementos de la GN

El personal de la Guardia Nacional asignado al aeropuerto internacional era increpado por testigos del ataque armado perpetrado contra los dos conductores de igual número de vehículos, al referir que sólo se limitaron a cerrar el acceso al lugar sin perseguir a los agresores.

“Nosotros estamos para vigilar la zona federal, no podemos hacer nada más allá, ya no es competencia nuestra”, explicaron los oficiales, los cuales aseguraron que la delincuencia organizada opera sin control alguno y, por lo que ven, ninguna autoridad investiga.

Aseguraron que el 11 de agosto del 2023 siete de sus compañeros fueron privados de la libertad por integrantes de un grupo delictivo, que los torturó, cuando estaban descansando en la casa que arrendaron en el fraccionamiento Pradera de los Oasis.

“Dos compañeros fueron torturados y eso no sacaron los medios. A uno le cortaron las plantas de los pies con un cúter y otro le arrancaron el cuero cabelludo con otro cúter; los compañeros ahora están recibiendo atención psicológica por lo que sufrieron y las autoridades competentes no investigaron este ataque”, expusieron molestos.

Y aunque cada semana los titulares de las diversas corporaciones policiacas se reúnen para hacer análisis del delito, no existen acciones concretas contra los grupos delictivos que operan en la ciudad.

Luego del ataque donde murió Velázquez Rey, las policías preventivas anunciaron que reforzarían la seguridad en el exterior del aeropuerto.

“Se ve bastante conflictiva el área del aeropuerto. Estamos teniendo bastante presencia para que no vuelva a pasar algo como el lamentable hecho del jueves donde una persona que no tenía nada que ver salió lesionada. Vamos a estar presentes para que no vuelva a suceder”, dijo entonces el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

En un recorrido realizado por El Diario se observó que patrullaban unidades de la SSPM en “binomios”, una en sentido sur a norte y otra de norte a sur.

Al exterior del aeropuerto realizaban revisiones a vehículos sospechosos que se detenían sobre la calle principal, en su mayoría conductores de alguna plataforma que llevan pasaje.

En este mismo lapso, cuatro unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) iban de paso sobre la carretera Panamericana en sentido de sur a norte.

La noche del viernes no había seguridad preventiva, se verificó en el lugar de los hechos.