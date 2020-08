Arrestan a hombre por laborar para empresa de seguridad 'falsa'

Ciudad Juárez— Con un fusil y una pistola, ambas calibre .380, ademas de 62 balas y cuatro cargadores, fue arrestado ayer un presunto escolta de seguridad privada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) detectaron a un hombre sospechoso afuera de un negocio de la carretera a Casas Grandes y la calle Viejo Oeste, de la colonia Tesoro Escondido, por lo que le marcaron el alto para una revisión, informó la dependencia mediante un comunicado.

Carlos De la C. V. de 25 años de edad, mostró una credencial que lo ostenta como guardia privado (escolta) de la empresa Ameth, Energy Solutions of América, la cual no cuenta con registro, permiso ni autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para brindar ese servicio, por lo que fue arrestado.

Con todo y las armas, el supuesto guardia fue consignado ante el Ministerio Público federal, acusado de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.