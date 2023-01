Aprovechan programa de baja de matrículas

Casi 6 mil personas en Ciudad Juárez han aprovechado el programa de baja de placas por 500 pesos, con lo cual han podido deshacerse de adeudos generados en años anteriores por vehículos que ya fueron sacados de circulación o vendidos al yonque, dijo Rogelio Loya Luna, recaudador de Rentas en Ciudad Juárez.

Este programa, al igual que el rastreo de unidades no usadas, ha permitido una limpieza al padrón vehicular de 80 mil vehículos, con lo cual se reduce a 620 mil, ya que anteriormente se mencionaba que era de 700 mil, informó.

PUBLICIDAD

Raúl Hernández Silveyra, coordinador de Recaudadores de Rentas de Gobierno del Estado, añadió que en todo el estado 250 mil vehículos han sido dados de baja del padrón, por lo que con esta limpieza pasó de un millón 900 unidades en todo el territorio estatal a un millón 650 mil.

‘Muchas personas no sabían’

“Ha funcionado muy bien para todas aquellas personas que tuvieron un vehículo que ya no lo tienen, que lo mandaron al yonque o al kilo, que se siguen generando adeudos en su cuenta mientras que no lo den de baja; muchas personas no sabían que tenían que darlos de baja y los vendieron, pero ahorita hay la gran oportunidad de la Secretaría de Hacienda por instrucciones de la gobernadora Maru Campos para limpiar también el padrón vehicular; se está cobrando solamente 500 pesos para dar de baja el vehículo”, mencionó.

Silveyra detalló que la limpieza del padrón se debe al replaqueo, ya que se logró establecer la cantidad de vehículos que ya no existen debido a que han pasado de mano en mano y terminaron en el yonque o que han sido robados para ser usados en hechos criminales, por lo que en los últimos cinco años ya no se tiene registro de sus movimientos.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx