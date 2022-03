Alzan la voz alumnas de la Federal 16; denuncian hostigamiento sexual

Ciudad Juárez.- Estudiantes de la escuela Secundaria Federal 16 protestaron esta tarde en el exterior de las instalaciones del plantel educativo para denunciar un supuesto caso de hostigamiento sexual por parte de un docente y exigir a las autoridades educativas que sea retirado de su labor en el interior de los salones de clases porque, aseguraron, son violentadas constantemente.

“Mi agresor sigue siendo profesor”, fue una de las consignas que se pegó en la entrada principal de la escuela, donde un grupo de alumnas colocaron numerosos globos en color violeta y varias hojas de maquina en las que expresaron cada una de sus demandas durante una manifestación que iniciaron a partir del mediodía.

Las estudiantes denunciaron que si bien han padecido acoso por parte de su docente desde semestres anteriores, la situación que las motivó a exponerlo públicamente ocurrió el pasado jueves: una alumna interpuso una queja en la dirección porque durante una clase el maestro se le acercó de forma inadecuada, lo que provocó que madres de familia acudieran al plantel.

Ante la situación, solicitaron la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero finalmente el docente no fue detenido y se invitó a las madres y estudiantes a interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado con el objetivo de que se lleve a cabo una investigación sobre cada uno de los señalamientos hechos en contra del maestro.

“Siempre nos toca de la cintura y nos incomoda, y también nos sigue con su teléfono, hasta se pone a ver porno dentro del salón, pero la dirección lo encubre”, señaló una de las estudiantes que protestó esta tarde al concluir las clases del turno matutino y hasta que dieran inicio las actividades del vespertino.

“Si las alumnas no tienen justicia, que la escuela no tenga paz”, “Vinimos a estudiar, no a ser acosadas”, “Los violadores existieron antes que las minifaldas” y “Hasta que no me maten no me van a creer”, fueron algunas de las consignas que un grupo de estudiantes, acompañadas por algunas madres de familia, colocaron en la puerta principal de la escuela, ubicada en el fraccionamiento Parajes del Sol.

Tanto la directora del plantel educativo como el supervisor de la zona escolar en que se encuentra, Sandra Luz Aragón y José Antonio Solís, señalaron que hasta el momento no se cuenta con una denuncia formal o pruebas que permitan proceder en contra del docente, pero aseguraron que llevaran a cabo las investigaciones necesarias para aclarar los señalamientos hechos por las estudiantes.

Señalaron que el reporte fue hecho ante Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y además el pasado viernes invitaron a madres de familia para que expusieran la situación que reportan sus hijas, pero finalmente decidieron desistir de las acusaciones realizadas, por lo que el docente continuará laborando frente a grupo hasta que las autoridades competentes indiquen lo contrario.

“Lo único que exigimos es respeto y justicia para cada una de las alumnas que desde las generaciones denunciaron el acoso ejercido por el maestro, pues no es posible que pasen los años y sigan sin hacer nada, que no nos escuchen a pesar de que según somos lo más importante para la institución”, señaló una estudiante al exterior del plantel.