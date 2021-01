Acusan despidos en Licencias por preferencias electorales

Archivo / El Diario de Juárez / Oficina de Licencias

Ciudad Juárez— Extrabajadores de la oficina de Licencias Zona Norte aseguraron haber sido víctimas de despidos por consecuencia de sus preferencias electorales, lo que la titular de la dependencia, Xóchitl Contreras descartó, asegurando que las salidas más recientes de empleados se debieron por terminación de sus respectivos contratos.

Empleados de la oficina local de Licencias denunciaron presiones y hostigamiento laboral de parte de la titular Xóchitl Contreras, bajo el argumento de un plan de austeridad implementado por Gobierno del Estado, al menos dos exempleados de la dependencia señalaron que la causa real de los despidos fue por mostrar simpatía hacia la precandidata a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN) María Eugenia Campos.

A través de conferencia de prensa se le cuestionó a la titular de Licencias en esta frontera respecto a este caso, o si existía un recorte de personal en el área a su cargo, contestando que los despidos más recientes fueron por terminación de contrato y no por ninguna otra causa.

“En cualquier lugar, el personal renueva su contrato cada seis meses, en este caso, se decidió ya no hacerlo, sin embargo, eso es algo que no me corresponde a mí, sino a la oficina central en la ciudad de Chihuahua”, señaló.

Según la queja presentada por los extrabajadores, incluso se les convocó a los empleados de la dependencia a una reunión con el también precandidato a la gubernatura por el PAN, Gustavo Madero, a la que algunos se negaron a ir.

De acuerdo con las declaraciones de algunos de los afectados, entre el personal que fue cesado, destacaron cajeras y hasta coordinadores, siendo hasta el momento un total de seis personas las que perdieron su empleo.

elara@redaccion.diario.com.mx