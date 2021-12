Acumula gaza accidentes viales

Otros dos incidentes automovilísticos ocurrieron en un lapso de horas en la gaza vial Héroes de la Salud, sobre el bulevar Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, reportaron automovilistas y vecinos de la zona.

Ambos casos se deben al congestionamiento vial que se registra en esa obra durante las horas pico, y también a la confusión generada entre los automovilistas por el cierre de carriles o por los trabajos que se realizan en el lugar, según mencionaron.

Uno de los incidentes corresponde a un choque por alcance ocurrido la mañana de ayer miércoles. De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación de Seguridad Vial, los vehículos involucrados fueron un camión de transporte de personal y una camioneta Jeep Limited.

El camión impactó a la unidad particular, pero no se reportaron personas lesionadas y el responsable no fue consignado debido a que las aseguradoras de ambos vehículos llegaron a un acuerdo para la reparación del daño, indicó Arlyn Vargas, vocera de la corporación.

Según la información documentada por El Diario, éste es el segundo choque sucedido en el lugar en el lapso de una semana.

El martes otro vehículo, un Honda Civic color verde, terminó sobre el camellón central del retorno en U que se encuentra en la avenida Francisco Villarreal.

De acuerdo con los testigos, lo anterior se produjo debido a la confusión que se ha generado por la colocación de las boyas en dicha vialidad.

El Diario ha publicado 11 accidentes en la gaza en un lapso de 18 meses. El primero de ellos ocurrió el 1 de abril, y dejó como saldo a una persona sin vida.

En noviembre Seguridad Vial atendió tres accidentes, y el de ayer es el segundo de diciembre.

En lo que va del año, a lo largo del bulevar Juan Pablo II se han reportado 313 accidentes viales hasta ayer miércoles, según información proporcionada a través de la página de Transparencia y al conteo periodístico.

