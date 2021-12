Congestionamiento en Juan Pablo II provoca accidente vial

Ciudad Juárez— El congestionamiento vial que se genera durante las horas pico en la gaza vial Héroes de la Salud, sobre el bulevar Juan Pablo II y Villarreal Torres, provocó otro choque por alcance la mañana de este miércoles.

De acuerdo a la información proporcionada por la Coordinación de Seguridad Vial, los vehículos involucrados son un camión de transporte de personal y una camioneta Jeep limited.

El primero de ellos fue el que impactó a la unidad particular, pero no se reportaron personas lesionadas y no hubo personas consignadas debido a que las aseguradoras de ambos vehículos se hicieron cargo.

De acuerdo a la información documentada por El Diario, este es el segundo choque ocurrido en el lugar en un lapso de una semana.

Seguridad Vial reportó que en noviembre de atendieron tres accidentes en esa misma obra vial.