Piden renuncia de presidente hondureño

Tegucigalpa.- Miles de personas participaron en casi todo Honduras en intensas movilizaciones nocturnas que se extendieron hasta la madrugada del sábado para exigir la destitución del presidente, Juan Orlando Hernández, luego que un jurado de Nueva York halló culpable a su hermano de narcotráfico y otros delitos.

Se registraron también saqueos de tiendas de electrodomésticos y ropa en unos seis pequeños negocios de Comayagüela, la ciudad gemela de Tegucigalpa, según las autoridades.

También en una tienda estatal de víveres en la colonia Alemán, al sur de la capital.

La policía instó a la población a manifestarse pacíficamente y aún no reporta arrestados ni lesionados en los hechos.

Manifestantes bloquearon con piedras y neumáticos numerosos puntos de las principales carreteras del territorio nacional e impidieron el paso de vehículos en nueve de las 18 provincias hondureñas.

Un camión de transporte de la Policía fue incendiado en el concurrido bulevar Suyapa de esta ciudad.

Las protestas ocurrieron luego de que el viernes el derrocado expresidente Manuel Zelaya, líder del partido Libertad y Refundación, exhortó a sus seguidores a manifestarse pacíficamente por el veredicto contra el ex congresista "Tony" Hernández, hermano del Mandatario, en la corte del Distrito Sur de Nueva York.

Una gasolinera de la colonia San Miguel, al este de Tegucigalpa, y otra en la Kennedy, al sur, fueron asaltadas por personas que además dañaron rótulos viales y comerciales en diferentes puntos de la capital.

"El caso de Tony Hernández refleja la forma en que el Estado hondureño es afectado por el narcotráfico", explicó el analista político Raúl Pineda Alvarado.

Luis Zelaya, presidente del opositor partido Liberal, aseguró que solo un gobierno de transición podrá salvar y reconstruir el país, y pidió la salida de Hernández del poder.

"Si el Presidente se aferra al poder, como es seguro, la gente saldrá a la calle, habrá represión, muerte y violencia... y no sé qué ocurrirá", vaticinó Zelaya.

, advirtió en rueda de prensa que "Los que sueñan con la renuncia del presidente pueden seguir soñando", advirtió en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.

Juan Orlando Hernández se reeligió en unos polémicos comicios en noviembre de 2017, pese a que la Constitución prohíbe un segundo periodo de cuatro años en el cargo.

"Vamos a seguir, más fuerte que nunca, en esta lucha", manifestó el Mandatario en Twitter.

Tony es el segundo pariente de un Mandatario en ser condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos.

Fabio, hijo del expresidente Porfirio Lobo, se declaró culpable de participar en una red de tráfico de cocaína y en septiembre de 2017 un tribunal lo condenó a 24 años en prisión.

Los testigos declararon en la corte de Nueva York que contribuyeron económicamente a las dos campañas presidenciales de Hernández, de 2013 y 2017, a través de su hermano.