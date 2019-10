Protestas en Chile por alza en precio de metro

Santiago— Luego de que el presidente de Chile, Sebastián Piñera decreatara estado de emergencia por protestas multitudinarias tras alza al boleto de metro, el servicio de transporte fue suspendido en la capital.

Las autoridades anunciaron que el servicio no funcionará durante el fin de semana luego que muchas de las estaciones resultaran dañadas en las protestas de la noche del viernes, informó el diario local La Cuarta.

Por esta razón, Transantiago, la empresa encargada del transporte de autobuses, informó que estará reforzando su sistema con 200 vehículos extra.

De acuerdo con el diario La Tercera, esta mañana se registraron enfrentamientos en la Plaza de Maipú entre manifestantes y Policía, que lanzó gases lacrimógenos.

Mientras tanto, cerca de 100 personas se reunieron afuera del Palacio de la Moneda, sede del Gobierno, para manifestarse con "cacerolazos" -sonidos causados por los manifestantes al golpear objetos metálicos y que anuncian las protestas-.

Tras las manifestaciones masivas del viernes, autoridades reportaron que 308 personas fueron detenidas y daños en estaciones del metro.

El Jefe de la Defensa Nacional, Javier Iturriaga, dijo que durante la noche del viernes no se presentaron enfrentamientos y que el Ejército se desplegó por 16 avenidas principales.

El diario La Tercera reporta que hay presencia de al menos 500 elementos del Ejército en la ciudad.

El detonante de las protestas en Chile fue el alza al boleto del metro, de 800 a 830 pesos chilenos (1.2 dólares).

Ante la magnitud de las manifestaciones, el ataque a las estaciones e incluso el incendio de un edificio, el Presidente Piñera decidió decretar el estado de emergencia la noche del viernes.

Esta situación permite al Gobierno limitar las garantías individuales como el derecho al tránsito o a la reunión, sin embargo, de acuerdo con la constitución chilena, sólo puede implementarse durante hechos graves de violencia, guerra o grave alteración del orden público y no puede durar más de 15 días.