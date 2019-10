Dice presidente de Turquía que no olvidará carta 'endemoniada' de Trump

Ankara.- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que no olvidará una carta del presidente Donald Trump en la que le advierte que no sea un “tonto”, un “brabucón” o un “demonio”, y prometió dar una respuesta a lo que dijo que era una misiva que no cumple con las debidas cortesías diplomáticas.

Trump escribió las advertencias en una carta a Erdogan fechada el 9 de octubre en un intento por persuadir al líder turco de que no iniciara una ofensiva militar en Siria. Turquía envió tropas a través de la frontera para hacer retroceder a los combatientes kurdos respaldados por Estados Unidos ese mismo día, y tal operativo fue su respuesta a la carta de Trump, según Gulnur Aybet, un asistente de Erdogan, publicó Bloomberg.

Los comentarios de Erdogan el viernes son su primera reacción pública a la carta ampliamente ridiculizada. Salen a la luz un día después de que se llegara a un acuerdo con el vicepresidente estadounidense Mike Pence en Ankara para frenar la ofensiva de Turquía durante 120 horas para permitir la retirada de los combatientes kurdos, que Ankara considera que son una amenaza terrorista.

Erdogan dijo que por el momento no daría una respuesta.

“No vemos este tema como nuestra prioridad hoy”, dijo a la prensa en Estambul. Pero, "se debe saber que cuando llegue el momento, se tomarán las medidas necesarias con respecto a esto”.

Se espera que Erdogan se reúna con Trump en Washington el 13 de noviembre.