Visita Biden Nueva Orleans tras el huracán Ida

Washington— El presidente Biden se encuentra en Nueva Orleans este viernes para ver los daños causados por el huracán Ida, como parte de un esfuerzo por demostrar su compromiso con la respuesta del gobierno federal a las tormentas, incluso cuando su administración sigue enredada en otros asuntos urgentes por el aumento del coronavirus y las secuelas de su retirada de Afganistán.

En una guía para los periodistas emitida el jueves por la noche, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Biden estudiaría los daños causados por la tormenta y se reuniría con funcionarios gubernamentales de las comunidades afectadas por el huracán, que el presidente describió el jueves como el quinto huracán más grande en la historia de Estados Unidos.

Biden dijo en un discurso en la Casa Blanca ayer que se reuniría con el gobernador John Bel Edwards de Louisiana, junto con los alcaldes y otros funcionarios locales.

"El gobernador Edwards me animó a venir y me aseguró que la visita no interrumpirá los esfuerzos de recuperación en el terreno", dijo Biden. "Eso es de lo que quería estar seguro. Mi mensaje para todos los afectados es: estamos todos juntos en esto. La nación está aquí para ayudar".