Nueva ley de Texas provoca que mujeres acudan a otros estados a abortar

Aún antes de que la estricta prohibición sobre el aborto entrara en vigor en Texas esta semana, las clínicas de estados vecinos estuvieron recibiendo un creciente número de llamadas de mujeres que están desesperadas por tener otras opciones.

Una clínica de Oklahoma recibió más del doble de llamadas habituales, dos terceras partes de ellas fueron de Texas.

Una clínica en Kansas espera un incremento de hasta el 40 por ciento en base a las llamadas que han hecho mujeres de Texas.

Otra clínica en Colorado ya está teniendo más pacientes de otros estados y se estuvo preparando para incrementar los suministros y personal antes de que la ley entrara en vigor.

La ley de Texas permitió que se mantuviera la decisión que tomó el jueves la Suprema Corte para prohibir abortos después que se detecte el latido del corazón del feto, que usualmente es alrededor de las seis semanas.

En un giro altamente inusual, la aplicación de la ley podrá hacerse por ciudadanos privados que pueden demandar a cualquier que ellos crean que esté violando la ley.

“Existe un verdadero pánico para practicarse un aborto dentro de un período de seis semanas”, comentó Anna Rupani, co-directora de Fund Texas Choice, una de varias organizaciones no lucrativas que ayudan a pagar los viajes y otros gastos de las pacientes que buscan practicarse un aborto fuera del estado.

“Existe el temor de que no puedan hacerlo en seis semanas, debido a que no pueden abandonar su trabajo o por cuestiones familiares y no pueden ausentarse por más de un día”.

Viajar para practicarse un aborto podría ser imposible para mujeres que tienen problemas para encontrar quién atienda a sus otros hijos o para ausentarse del trabajo.

Aquellas mujeres que no cuentan con un estatus legal en Estados Unidos a lo largo de la frontera sur, el viajar para acudir a una clínica para abortar también conlleva el riesgo de ser detenidas en algún puesto de revisión.