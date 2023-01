Unidad Scorpion surgió como estrategia clave contra el crimen en Memphis

Memphis.- La jefa Cerelyn Davis de la Policía de Memphis había estado en el trabajo solo unos pocos meses en 2021 cuando vio que las cifras de homicidios estaban aumentando hacia un récord. Cerca de su nuevo hogar en el centro de la ciudad, los conductores zumbaban desenfrenadamente por las calles, a menudo a altas horas de la noche. Ella tenía un plan para enfrentar el caos.

Para los conductores imprudentes, le dijo a su equipo, los oficiales se enfocarían menos en escribir multas y más en una estrategia total de confiscar los autos de los conductores más peligrosos. Los delincuentes violentos debían ser atacados con nueva urgencia. Si el estado no puede llevar el caso a los tribunales, determinó, su agencia debería pedir a los fiscales federales que lleven el caso en su lugar.

“Todos tenemos ese entendimiento acerca de ser duro con la gente dura”, dijo en un evento comunitario en noviembre de ese año.

Dos días después, la jefa Davis, la primera mujer afroamericana en dirigir el departamento, lanzó su estrategia más ambiciosa: una nueva unidad policial llamada Scorpion, o Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods, desplegaría unos 40 agentes como equipo de ataque en algunos de los rincones más volátiles de la ciudad.

En poco tiempo, algunos residentes se quejaron de las tácticas de mano dura que los oficiales del nuevo equipo Scorpion empleaban en respuesta a ofensas relativamente menores. Luego vino el arresto y asesinato de Tire Nichols, y las imágenes del video publicadas el viernes mostraban cómo los oficiales patearon, golpearon y usaron una porra para golpear a Nichols mientras les suplicaba que lo dejaran ir a casa.

Con cinco oficiales acusados de asesinato, los líderes de la comunidad ahora están tratando de evaluar cómo una unidad que se suponía iba a aliviar la violencia en Memphis infligió un ataque tan brutal que la propia jefa Davis lo calificó de "atroz" e "inhumano". La ciudad anunció la disolución de la unidad el sábado y la jefa Davis pidió una revisión de todas las unidades especializadas de su departamento.

“Aún queremos que se aborde el crimen en nuestras comunidades, pero no necesitamos matar a personas inocentes para hacerlo”, dijo Van D. Turner Jr., candidato a alcalde y presidente de la N.A.A.C.P. de la ciudad, rama que se desempeñó en el reciente consejo asesor de la alcaldía para "reimaginar la vigilancia".