California tiene más de 100 leyes sobre armas. ¿Por qué no detienen los tiroteos masivos?

Sacramento.- California prohíbe las armas de fuego a los delincuentes de violencia doméstica. Los prohíbe a las personas que se consideran un peligro para los demás o para ellos mismos. Hay una prohibición de cargadores de gran capacidad y una prohibición de silenciadores para amortiguar el ruido. Las armas semiautomáticas del tipo conocido coloquialmente como “armas de asalto” están, como es bien sabido, prohibidas.

Más de 100 leyes de armas, más que cualquier estado, están en los libros de California. Han salvado vidas, dicen los legisladores: los californianos tienen una de las tasas más bajas de muertes por armas de fuego en Estados Unidos.

Sin embargo, este mes, esas leyes no lograron detener las masacres de al menos 19 personas en tiroteos masivos consecutivos. Las tragedias en Monterey Park y Half Moon Bay han confundido a los estadounidenses que consideran a California como el mejor bastión de la seguridad de las armas en una nación inundada de armas de fuego.

Dentro del estado, los defensores del derecho a portar armas dicen que los tiroteos muestran que la estrategia de California es un fracaso. Mientras tanto, los grupos de seguridad de armas ya han comenzado a movilizarse para obtener más leyes y una mejor aplicación. A medida que surgen detalles en las investigaciones, se han destacado numerosas deficiencias, incluso con la voluminosa ley de California.

Por ejemplo, la red regulatoria del estado no obliga necesariamente a los propietarios de armas a renunciar a armas que antes eran legales para comprar pero que ahora están prohibidas. California no puede quitarles las armas a las personas que pueden haber exhibido un comportamiento peligroso, pero que no están debidamente señalados ante los tribunales o las fuerzas del orden. Y el estado debe lidiar con el comercio ilegal de armas, un río de armas “fantasma” no registradas y el flujo de armas de fuego de los estados vecinos con regulaciones menos estrictas.

Sin embargo, en términos más generales, los tiroteos están ofreciendo una lección sobre los límites del poder estatal para detener la violencia armada estadounidense, incluso con la voluntad política en todos los niveles del gobierno estatal para hacerlo. Las decisiones recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos han cuestionado las leyes clave de California, y los tiroteos más recientes han resaltado la dificultad de usar la ley estatal para equilibrar la seguridad y la libertad.

El tiroteo en Monterey Park, en el sur de California, dejó 11 muertos y ocho heridos en un estudio de baile de salón. La policía dijo que el sospechoso, Huu Can Tran, de 72 años, abrió fuego en una fiesta de Año Nuevo Lunar y luego se suicidó cuando los oficiales se acercaron a la camioneta en la que había huido.

Dos días después, los agentes del alguacil en Half Moon Bay arrestaron a Zhao Chunli, de 66 años, horas después de un violento tiroteo en su lugar de trabajo en dos viveros de plantas.