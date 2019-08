Trump se volverá contra 'todo el país': exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca

Washington — Por lo que se mira en el último tuit del exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, contra el presidente Donald Trump, se podría decir que la relación entre ambos quizás ya no tenga remedio.“Durante los últimos 3 años he apoyado completamente a este presidente”, según tuiteó Scaramucci el domingo por la mañana. “Recientemente ha dicho cosas que dividen el país de una manera inaceptable. Así que no pasé la prueba de fuego al 100 por ciento. Eventualmente se vuelve contra todos y pronto serán ustedes y luego contra todo el país”.El tuit del domingo de Scaramucci fue en respuesta a que Trump parecía estar enojado con el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca por decir que las recientes visitas del presidente a las ciudades afligidas de El Paso, Texas y Dayton, Ohio —luego de dos tiroteos masivos— habían sido una “catástrofe”.El presidente respondió la noche del sábado ridiculizando a Scaramucci por el breve periodo de tan sólo 11 días que trabajó para la administración Trump en julio del 2017.“Anthony Scaramucci, quien fue despedido rápidamente (11 días) de un puesto que era totalmente incapaz de manejar, ahora parece no hacer nada más que salir en televisión como un experto en el ‘presidente Trump’”, según escribió el mandatario en un tuit.