Trump intenta ganar terreno en estado fronterizo con un mitin

Donald Trump perdió en Nuevo México por 8 puntos porcentuales en el 2016. El año pasado, su partido perdió un escaño en la Cámara de Representantes y la mansión del gobernador, y la semana pasada, un candidato al Congreso se volvió viral al burlarse del presidente en un anuncio.Aun así, Trump estará en Nuevo México el lunes para un mitin de campaña, algo que ha desconcertado a algunos políticos.¿Acaso Nuevo México, un estado que no ha votado por un republicano para presidente desde George W. Bush 2004, está en juego? La campaña de Trump argumenta que sí y lo ha colocado — junto con Nevada, New Hampshire y Minnesota— en una lista de estados que Trump perdió en el 2016 y que planea ganar en el 2020. Nuevo México es un objetivo especialmente ambicioso, uno que podría favorecer a Trump en las zonas rurales, pero que a la vez podría darle la espalda si no logra conquistar a su población hispana.“Bush tenía opiniones mucho más favorables por parte de los hispanos”, dijo Lonna Atkeson, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Nuevo México, quien señaló que Bush derrotó al senador John Kerry hace 15 años al conquistar grandes extensiones rurales del estado. “Era de Texas, no de Nueva York, por lo que tenía más vínculos con la región... Trump presenta una imagen muy diferente”.Atkeson no considera que Trump pueda llegar políticamente muy lejos en un estado con la mayor concentración de hispanos en Estados Unidos.