Retira congresista de Texas respaldo a Castro y apoyará a Biden

Estados Unidos— El representante demócrata de Texas, Vicente González, cambió el domingo su apoyo de Julian Castro a Joe Biden para la nominación presidencial demócrata, diciendo que ahora es el momento de reducir el campo 2020 y unirse como demócratas.

El cambio de apoyo se produce días después de que Castro criticara duramente a Biden, con un aparente golpe en la memoria del exvicepresidente, en un momento polémico que otros candidatos calificaron de "personal" y "no genial", pero González dijo que el momento del debate no era la razón. Detrás de su decisión.

La "entrega de Castro podría haber sido diferente", dijo González a Jake Tapper de CNN en "Estado de la Unión", pero el congresista dijo que la mayor parte de lo que vio en el escenario del debate fue "un juego justo para avanzar en el proceso". Aún así, el Partido Demócrata necesita reducir el campo de 20 personas para tener éxito, dijo.

"Necesitamos reducir el campo y unirnos como demócratas para derrotar al (presidente Donald) Trump en noviembre de 2020. Es por eso que creo que estoy trasladando mi apoyo al vicepresidente Joe Biden", dijo González, quien representa al 15 ° Distrito del Congreso de Texas. .

González llamó al ex vicepresidente un "barco estable" con experiencia en la Casa Blanca que puede derrotar a Trump. Llamó a Castro, ex secretario de vivienda y desarrollo urbano de la administración Obama y ex alcalde de San Antonio, Texas, como candidato calificado, pero dijo que hay varios candidatos calificados.