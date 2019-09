Trump está desatado: está hablando más y publicando más tuits

Washington.-Para bien o para mal, estamos teniendo más noticias de Donald Trump en estos días.

Si usted siente que está escuchando la voz del presidente todo el tiempo, no lo está imaginando.

Trump está hablando más y publicando más tweets en el 2019 que en el 2018, que a su vez, fueron más que en el 2017.

Trump ha estado publicando más tweets y retweets que los demás. Sus mítines de campaña han sido más largos y ha pasado más tiempo con los reporteros antes de realizar vuelos en helicópteros y aviones.

Está hablando más de manera general --- aproximadamente 25 minutos más cada semana ante las cámaras durante este año, que el año pasado en estas mismas fechas.

La Casa Blanca no ha respondido a nuestra solicitud para que proporcione una explicación, pero no es difícil ver lo que está pasando. El incremento se ha dado a medida que Trump ha despedido a la mayoría de sus asesores que frenaban sus impulsos, y al parecer se siente más cómodo comportándose como él desea.