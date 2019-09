Responde Biden a comentarios de Trump sobre sus tratos con Ucrania

Washington— Joe Biden difiere de las afirmaciones que hizo el presidente Donald Trump, las cuales no han sido probadas, de que Biden y su hijo Hunter actuaron inapropiadamente en unos tratos que hicieron con el gobierno ucraniano durante el tiempo en que Biden fue vicepresidente, publicó CNN.

“Ni un solo medio de comunicación creíble le ha dado crédito a sus afirmaciones”, dijo Biden este viernes. “Ni uno solo, así que no tengo nada qué comentar excepto que el presidente debería dedicarse a ser presidente”.

En el 2014, cuando Biden era vicepresidente en la administración Obama, su hijo Hunter Biden se unió al consejo de una empresa de gas natural llamada Burisma que pertenecía a una oligarquía ucraniana.

En el 2016, Burisma estaba siendo investigada, los gobiernos occidentales, incluyendo a la administración Obama hicieron un llamado para la remoción de un fiscal de alta jerarquía de Ucrania debido a que existían sospechas acerca de corrupción en su oficina.

Joe Biden amenazó con retener 1 billón de dólares de un crédito garantizado si Ucrania no despedía al fiscal.