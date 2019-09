Pelosi llama a promulgar ley para acusar a los presidentes

Washington- Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, hizo un llamado este viernes para que haya una legislación para que los presidentes de Estados Unidos puedan ser acusados de delitos, aun cuando estén en el poder.

“Yo creo que vamos a tener que aprobar algunas leyes que aclaren las cosas para los futuros presidentes. Un presidente debería ser acusado si comete algún delito --- cualquier presidente”, dijo Pelosi.

“En ningún lugar hay algo que diga que el presidente no debe ser acusado”, agregó. “Eso es algo que fue urdido por los abogados del presidente. Eso es lo que pasa”.

Pelosi no apoya la destitución de Trump, pero dijo que sí respalda la investigación que está llevando a cabo el Comité Judicial de la Cámara para determinar si debe recomendar los artículos de la destitución.

Este viernes, mantuvo esa postura.

El ex fiscal especial Robert Mueller declaró en julio ante el Comité Judicial de la Cámara que durante el transcurso de su investigación sobre la influencia rusa en la elección del 2016, que su oficina no consideró acusar al presidente Donald Trump de ningún delito debido a la opinión que dio a conocer la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, que establece que no deben acusarse a los mandatarios que están en el poder.