'Trump es un acosador y tiene miedo de competir contra Joe'

Washington— La exsegunda dama Jill Biden criticó al presidente Trump este sábado, acusándolo de ser un “acosador” y de tener “miedo” de competir contra su esposo.

La esposa del exvicepresidente Joe Biden comentó en el programa “Up with David Gura” de MSNBC que Trump cometió un error al atacar a la activista Greta Thunberg de 16 años, quien fue nombrada la Persona del Año por la revista Time, e inmediatamente después, el presidente se mofó de ella.

“Eso es acoso. Vean lo que hizo el presidente en esta semana con Greta. Uno no debe atacar a los niños”.

Los Biden han estado en el centro del escenario en el proceso del juicio político en contra de Trump, quien le pidió a Volodymyr Zelensky que investigara al ex vicepresidente y a su hijo Hunter.

“Sabíamos que iba a ser difícil. Nuestra familia lo sabía, pero nunca nos imaginamos que Donald Trump le pediría a un gobierno extranjero que se involucrara en nuestra elección presidencial”, dijo Jill Biden este sábado.

“Yo creo que eso demuestra que él tienen miedo de competir contra mi esposo Joe Biden”.