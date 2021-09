Tripulación de Inspiration4 pasa su primer día en órbita

Nueva York— Después del exitoso lanzamiento de este miércoles, la primera tripulación espacial que no lleva a bordo a astronautas profesionales está dando vueltas a la Tierra.

Sin embargo, la altitud a la que están orbitando no es tan inusual como lo han dicho algunos comentaristas espaciales.

Andy Tran, supervisor de producción de SpaceX, habló durante una transmisión en vivo este martes al cubrir el lanzamiento de la misión de Inspiration4: “Ellos van a estar más alto que la Estación Espacial Internacional, más alto que el Telescopio Hubble, y más alto que lo que estuvieron los humanos que fueron a la luna”.

Eso no es cierto, un ex editor de The Times habló acerca de los hechos que “eran demasiado buenos para ser verdad” y ése es uno de ellos.

La tripulación de Inspiration4 está a unas 366 millas sobre la Tierra, lo cual es más de 100 millas más alto que la Estación Espacial Internacional. Y están más lejos del planeta que la mayoría de los astronautas que han ido al espacio desde que finalizó el programa Apollo de la NASA en los años 1970.

Sin embargo, la misión espacial que desplegó el Telescopio Espacial Hobble en 1990 estuvo en una órbita elíptica que está a 386 millas sobre la Tierra.

En 1999, una misión para reparar y mejorar ese telescopio estuvo en una órbita que llegó a una altitud de 378 millas sobre la Tierra. Los astronautas de ambas misiones viajaron más lejos de la Tierra que la tripulación de Inspiration4.

Todo esto ilustra qué tan cerca han permanecido los humanos de la Tierra, desde que finalizó el Apollo. La luna está a casi 240 mil millas de la Tierra. Desde que Apollo 17 regresó en 1972, nadie ha viajado más de 400 millas de retirado del planeta y eso no cambiará hasta que lo haga la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA, que tentativamente está programado para finales del 2023.