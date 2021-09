Estadounidenses no vacunados deben evitar viajar por el Día del Trabajo, dice el CDC

Las personas no vacunadas deben evitar viajar durante el feriado del Día del Trabajo, dijo la directora del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Cuando las hospitalizaciones por Covid alcanzaron un promedio diario de 100 mil por primera vez desde el aumento repentino del invierno pasado, la doctora Rochelle P. Walensky, directora del C.D.C., identificó la vacunación y el cubrebocas como factores clave para prevenir la propagación del virus.

"En primer lugar, si no estás vacunado, te recomendamos que no viajes", dijo este martes. El Día del Trabajo, que celebra a los trabajadores estadounidenses con un fin de semana de tres días y es el final no oficial del verano, a menudo se celebra con barbacoas y reuniones para familiares y amigos.

Este año, la fuerte difusión de la variante Delta hace que las decisiones sobre esas tradiciones sean más complicadas. Los casos, las hospitalizaciones y las muertes están aumentando en Estados Unidos.

Aproximadamente el 52 por ciento de la población de Estados Unidos, o 174 millones de personas, está completamente vacunada, según el C.D.C. Entre los que tienen más de 12 años y son elegibles para la vacuna, el 72.2 por ciento de la población, o 205 millones de personas, han recibido al menos una dosis de la vacuna.

Walensky dijo que las reuniones, entre familiares y amigos vacunados, deberían tener lugar al aire libre. Y todos, incluidos los que están vacunados, deben usar cubrebocas en lugares públicos cerrados.

Aunque muchos estadounidenses cambiaron sus planes de Acción de Gracias el año pasado, un aumento en las transmisiones de Covid, las hospitalizaciones y las muertes en algunas áreas de California y Texas se atribuyeron en parte a las reuniones que sucedieron.