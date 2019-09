Se despide The New York Times de su versión en español

New York.- Esta semana, The New York Times ha dado a conocer la decisión de poner fin a The New York Times en Español como una operación autónoma. Aunque se trata de una decisión basada en consideraciones comerciales, el medio de comunicación se dice orgulloso de haber producido, editado y publicado en tan poco tiempo una de las mejores páginas del periodismo en español.

Desde su lanzamiento en 2016, The New York Times en Español publicó entre cuarenta y cincuenta traducciones por semana, además de los artículos de opinión y reportajes producidos originalmente en nuestro idioma.

"Si bien el sitio en español atrajo a una considerable nueva audiencia hacia nuestro periodismo, y produjo regularmente artículos de los cuales estamos orgullosos, no demostró ser financieramente exitoso", explicó el diario en una nota a sus lectores.

Pese al cierre de la plataforma tal y como estaba concebida, el rotativo neoyorquino ha asegurado que "los editores continuarán traduciendo" su periodismo "a más de una docena de idiomas, incluso y con frecuencia al español".

"Y aumentaremos nuestra inversión en la expansión de estos esfuerzos de traducción", ha añadido.

The New York Times ha aseverado que esta decisión "no afectará" a su cobertura en América Latina, con corresponsales radicados en Medellín (Colombia), Ciudad de México y Río de Janeiro (Brasil).