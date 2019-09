Jugadores de la NFL pagan fianza para liberar a indocumentado

Una vez más, los jugadores de la NFL han dado el ejemplo de cómo ser un ciudadano solidario.

Josh Norman, de los Washington Redskins, y Demario Davis, de los New Orleans Saints, tomaron la iniciativa de pagar la fianza de un latino indocumentado, cuyo nombre es José Bello y llevaba tres meses detenido, publicó El Universal.

El hombre de 21 años fue arrestado en mayo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, luego de recitar públicamente un poema en forma de crítica a funcionarios del Condado Kern, en California. Ante tal acción, le fue asignada una fianza de 50 mil dólares (cerca de 979 mil pesos).

Bello se dedica a la agricultura, actividad que no le reditúa lo suficiente para pagar esa cantidad, por lo que, al enterarse, Norman y Davis no dudaron en cubrir el monto, que se compartió con The New York Immigrant Freedom Fund y el National Bail Fund Network.

El jugador de los Saints dio a conocer su sentir mediante un informe que emitió la Unión Americana de Libertades Civiles: "Si fue detenido por recitar un poema pacífico, entonces deberíamos preguntarnos ¿Son nuestras palabras verdaderamente libres? Esto es Estados Unidos donde la Primera Enmienda es la libertad de expresión, a menos que me haya perdido el memo en alguna parte", se lee.