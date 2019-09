Respalda gobernador de Texas 'ejecuciones expeditas' para tiradores masivos

Texas.- Después del segundo tiroteo masivo en Texas en un mes, el gobernador Greg Abbott tuiteó el lunes por la noche que “estamos trabajando en un paquete legislativo en este momento” y que “las ejecuciones expeditas para asesinos en masa serían una buena adición”, publicó The Texas Tribune.

Los detalles, sin embargo, eran escasos. Un vocero de Abbott dijo el martes por la mañana que no había hablado con el gobernador desde que se publicó el tuit y que no tenía más información al respecto. El Legislativo no se reunirá nuevamente hasta el 2021. Abbott necesitaría convocar a una sesión especial para aprobar la legislación antes de dicho plazo, una medida ante la cual se mostró reticente a ralizar después de un tiroteo masivo en El Paso el mes pasado.

En Texas, el tiempo promedio de espera en el pabellón de la muerte es de casi 11 años, según el Departamento de Justicia Penal de Texas. Los más de 200 reos que actualmente esperan ser ejecutados llevan encarcelados casi 16 años.

De los cuatro tiroteos masivos en Texas en los últimos dos años, dos de los tiradores murieron inmediatamente después de sus ataques. El tiroteo en Odessa y Midland terminó cuando la Policía acribilló al pistolero, y el gatillero de Sutherland Springs en en 2017 se suicidó después de abandonar la iglesia donde mató a 26 personas. El tirador de Sutherland Springs también fue baleado por un transeúnte que lo vio salir de la iglesia.