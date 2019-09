Republicanos podrían realizar una avalancha de retiros en el 2020

Washington— El retiro de dos republicanos de la Cámara este miércoles no será ningún problema, publicó CNN.

El representante Jim Sensenbrenner de Wisconsin abandonará su escaño después de 21 períodos, aunque ni el lugar de Sensenbrenner ni el de su compañero, el representante Bill Flores de Texas, están en peligro de ser ocupados por demócratas --- tomando en cuenta la clara inclinación de los dos hacia el Partido Republicano.

Aunque las apariencias pueden ser decepcionantes tanto en la vida como en la política y no vivimos en una burbuja política. Si uno reflexiona un poco acerca del retiro de los dos republicanos este miércoles, vemos que los republicanos ahora tendrán 14 miembros en la Cámara después del próximo mes de noviembre.

No se necesita un científico político para concluir que los retiros del Partido Republicano estando en la minoría de la Cámara y con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, no es muy divertido.

La minoría de la Cámara no puede hacer casi nada para impulsar una agenda o aprobar una legislación.