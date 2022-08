Representante republicano Scott Perry dice que el FBI incautó su celular

Washington.- Este martes el FBI incautó el teléfono celular del representante Scott Perry, republicano de Pensilvania y presidente del ultraconservador House Freedom Caucus, según la oficina del congresista.

Perry, a quien el comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero contra el Capitolio emitió una citación, dijo que tres agentes del FBI confiscaron su teléfono este martes por la mañana mientras viajaba con su familia.

PUBLICIDAD

“No intentaron contactar a mi abogado, quien habría hecho arreglos para que tuvieran mi teléfono si ese fuera su deseo”, dijo Perry en un comunicado. “Estoy indignado, aunque no sorprendido, de que el FBI, bajo la dirección del Departamento de Justicia de Merrick Garland, incautara el teléfono de un miembro del Congreso en funciones”.

Perry comparó la incautación de su teléfono celular con la búsqueda del FBI de la propiedad de Mar-a-Lago del expresidente Donald J. Trump este lunes, en la que los agentes sacaron cajas de materiales después de una búsqueda de todo el día relacionada con una investigación sobre el mal manejo de documentos de la Casa Blanca.

“Mi teléfono contiene información sobre mis actividades legislativas y políticas, y discusiones personales/privadas con mi esposa, familia, electores y amigos. Nada de esto es asunto del gobierno”, dijo Perry. “Al igual que con el presidente Trump anoche, el Departamento de Justicia eligió esta acción innecesaria y agresiva en lugar de simplemente contactar a mis abogados. Este tipo de tácticas de república bananera deberían preocupar a todos los ciudadanos”.

No quedó inmediatamente claro por qué el FBI había incautado el teléfono de Perry. Una portavoz del congresista no respondió de inmediato a una pregunta de seguimiento y el Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Perry se ha negado a comparecer ante el comité del 6 de enero, y su abogado ha argumentado que no hubo “nada impropio” en sus acciones durante la preparación del ataque al Capitolio.

En las semanas posteriores a las elecciones de 2020, Perry estuvo entre, al menos, 11 miembros del Congreso que participaron en conversaciones con funcionarios de la Casa Blanca sobre la anulación de las elecciones, incluidos los planes para presionar al vicepresidente Mike Pence para que descartara los votos electorales de los estados ganados por el presidente Biden, según el comité. Perry también respaldó la idea de alentar a los partidarios a marchar hacia el Capitolio, dijo el comité.