Reduce Trump personal tras filtración sobre caso Ucrania

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reducir el personal que trabaja en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés), tras la filtración sobre Ucrania que ha provocado el inicio de un proceso de juicio político en su contra, según informó la agencia Bloomberg.

Algunas de las fuentes, citadas por este medio bajo condición de anonimato, indicaron que dicho recorte de personal busca adelgazar el músculo en política exterior por parte de la Casa Blanca bajo el liderazgo del nuevo asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, que recientemente sustituyó a John Bolton.

Bloomberg aseguró que tanto O'Brien como el jefe de Gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, han trasladado ya la orden de reducir el personal en la NSC, donde actualmente trabajan unas 310 personas y que creció en tamaño durante el Gobierno de Barack Obama.

La orden, sin embargo, llega poco después de que una filtración que ha salpicado al NSC y que ha provocado un terremoto político en Washington con el inicio de un proceso de juicio de destitución contra Trump.

La filtración, que revela que Trump presionó a Kiev para que investigase al ex vicepresidente y aspirante demócrata Joe Biden y a su familia por presunta corrupción en Ucrania, habría salido de la Casa Blanca.

Según publicó el diario The New York Times, se trataría de un agente de la CIA que trabajó durante un tiempo en la residencia presidencial.

Ayer Trump retuiteó un mensaje que se asegura que en la Casa Blanca el filtrador trabajó para la NSC.

Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ordenó la semana pasada a sus comités que inicien una investigación con el objetivo de llevar al pleno una votación de juicio político para que así el Senado pueda discutir la destitución de Trump.