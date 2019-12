Puntos destacados del reporte demócrata sobre el juicio político

Washington— Este martes, los demócratas de la Cámara dieron a conocer un reporte que consta de 300 páginas para presentar lo que ellos catalogaron como “una abrumadora” evidencia de que el presidente Donald Trump abusó de su poder oficial al presionar a Ucrania para que colaborara en su reelección y luego obstruyó la investigación sobre sus acciones, informó CNN.

El reporte, que fue elaborado por el Comité de Inteligencia de la Cámara, ofreció una convincente narrativa de la manera en que Trump usó sus poderes para manipular la política exterior de Estados Unidos para su beneficio.

Éstos son los cinco puntos de los que consta el reporte, que podría ser dado a conocer completamente en los próximos días, mientras los demócratas llevan a cabo más audiencias públicas acerca de los hallazgos de su investigación.

1.- Los demócratas de la Cámara dieron a conocer los registros telefónicos y descubrieron nuevos detalles acerca de la manera en que los aliados de Trump coordinaron el asunto con Ucrania.

2.- Como se reveló a través de los registros telefónicos, Nunes estuvo más cerca del asunto con Ucrania de lo que él dijo. El reporte arroja nueva luz sobre los vínculos de Nunes con los principales involucrados para presionar a Ucrania.

3.- En el reporte, los demócratas detallan lo que ellos consideran que hizo la administración Trump para obstruir la investigación del juicio político bloqueando e intimidando a los testigos para que no declararan y rehusándose a entregar documentos.

4.- De muchas maneras, el reporte fue un homenaje a los derechos Miranda, en los que la autoridad advierte a un sospechoso de que “todo lo que digan se usará en su contra”. Aunque Trump y sus aliados no le hicieron caso a esa advertencia.

5.- Los demócratas no están presentando al denunciante para que hable acerca de su reporte, que finalmente es lo que dio lugar a la investigación sobre el juicio político en el mes de septiembre. Esto contrasta con el reporte que emitieron este lunes los republicanos de la Cámara, que está llena de críticas en su contra.