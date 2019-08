Proponen sobrevivientes de Parkland medidas para control de armas

Parkland.- March for Our Lives, grupo liderado por estudiantes sobrevivientes de la matanza en la escuela preparatoria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, presentó el miércoles un ambicioso programa para el control de las armas que prohibiría las armas de asalto, elevaría la edad mínima para comprar armas de fuego, crearía un registro nacional de armas y exigiría a los propietarios de armas que paguen nuevas licencias cada año.

El plan iría más allá de las medidas de control de armas como las leyes de “alerta” y las verificaciones de antecedentes de potenciales compradores, medidas que ya se han discutido en respuesta a los recientes tiroteos masivos en Dayton, Ohio y El Paso, los cuales cobraron las vidas de 31 personas en total.

La mayoría, si no es que todas, las propuestas en el “Plan de Paz para un Estados Unidos Más Seguro” del grupo de Parkland enfrentarían la oposición del cabildo a favor de las armas y sus partidarios en el gobierno federal, quienes probablemente argumentarían que las medidas afectarían los derechos protegidos por la Segunda Enmienda.

“Sabemos que esto parece ambicioso, dada la apatía que Washington ha mostrado por décadas de derramamiento de sangre en nuestras escuelas, vecindarios e incluso en nuestros lugares de culto”, según escribió David Hogg, de 19 años, sobreviviente de Parkland y fundador de March for Our Lives, en Twitter el miércoles por la mañana. “Está bien no estar de acuerdo con nosotros, pero sabemos que los videojuegos no tienen la culpa”.

Los activistas detrás del plan tienen como objetivo influir en el debate político en torno a las elecciones presidenciales del 2020, y están pidiendo a cada candidato que respalde su plataforma.