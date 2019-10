Visitan legisladores hispanos centro de detención para verificar condiciones

Chicago.– Un hombre leía un libro; otro hablaba por un teléfono público; un tercero estaba sentado en una silla y miraba directamente hacia una ventana a través de la cual no se puede ver nada.

Todos vestían trajes de color naranja chillante, y se encuentran entre los 130 hombres detenidos en proceso de deportación en el Centro de Detención de Jerome Combs, a unas 60 millas al sur de Chicago.

Ellos y sus carceleros recibieron el martes una visita sorpresa del representante federal Jesús "Chuy" García y otros funcionarios electos del área de Chicago, que acudieron después de escuchar preocupaciones sobre las condiciones en que se encuentran los detenidos, incluida la atención médica demorada y la falta de alojamientos para prácticas religiosas.

El alguacil del Condado de Kankakee, Mike Downey, proporcionó a García y a los demás legisladores un recorrido de casi dos horas y luego tuvieron una conversación a puerta cerrada. El personal de la cárcel excluyó a los periodistas del recorrido, pero luego les mostró las áreas donde se encuentran los detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

García describió la visita como educativa y dijo que Downey dio la bienvenida a la inesperada visita. García se quedó preocupado por la falta de aire fresco y de espacios al aire libre para los detenidos. Aunque García pudo visitar a dos detenidos de su distrito congresional de Chicago, a los legisladores no se les permitió hablar con los detenidos ni preguntarles directamente sobre las condiciones.

"No tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano a los detenidos (sobre) si el acceso es bueno, si hay intérpretes o traductores disponibles, si los servicios de salud mental son realmente receptivos", dijo García después de la visita. "Nos alienta ver que pudimos visitar las instalaciones ... Pero en términos del impacto de los servicios en los detenidos, eso sigue siendo una interrogante".

ICE determina si cada uno representa un riesgo de seguridad "bajo" o "medio a alto". El área de bajo riesgo es una gran habitación estilo dormitorio con literas de acero y mesas de metal. En un área, los hombres usaron una sábana blanca para crear privacidad en torno a lo que parecía ser un baño.

Los hombres también tienen acceso a un microondas y un fregadero. También se les permite usar una habitación pequeña con un solo aro de baloncesto para recreación, dijo Downey.

El área para detenidos considerados de mayor riesgo incluye 12 celdas para dos hombres. Justo después de la 1 pm, los hombres en esa área estaban todos en sus celdas. Un hombre vestido de blanco se apoyó contra la ventana de la puerta mientras silbaba. Una gran televisión mostró una transmisión en español en Univision.

ICE y el Condado de Kankakee tienen un contrato desde 2004 para alojar a los detenidos en las grandes instalaciones en un camino rural cerca de la Interestatal 57.

Durante el año anterior la población diaria promedio fue de 152 hombres, según las estadísticas de ICE. En promedio, los detenidos pasan ahí 23 días, pero uno ha estado allí 718 días hasta el martes, dijo Downey.

Downey, quien se salió de una reunión de la Junta del Condado cuando llegaron los legisladores, dijo que las instalaciones "no tienen nada que ocultar", por lo cual acomodaron la visita no planificada.

La cárcel emplea a unas 20 personas para trabajar en las instalaciones médicas de la cárcel. Downey describió que ahí se atiende primero a los pacientes en condición más seria. Dijo que los detenidos de ICE son evaluados médicamente cuando llegan. Un dentista local acude dos veces por semana. El martes, un joven con un uniforme naranja y esposas estaba sentado en la silla del dentista.

"Cuando se vayan, queremos que tengan una mejor salud que cuando entraron", dijo el alguacil. "Queremos que las personas estén saludables porque eso beneficia a todos ”.

En una inspección de abril, la instalación fue considerada "aceptable" por un grupo contratado con el gobierno federal. Los inspectores hablaron con más de 45 detenidos, uno de los cuales expresó su preocupación por el cereal como opción de desayuno. Sin embargo, según la revisión, se determinó que cumplía con los estándares de la instalación.

Los inspectores señalaron que ninguno de los reclusos planteó preocupaciones sobre la seguridad de la vida, según el informe. Se reportó cinco usos de la fuerza a los inspectores. Un incidente involucró una "silla de retención" utilizada porque el detenido estaba golpeando su cabeza contra la puerta y pateándola. Otro involucraba a alguien que supuestamente se había alejado de los oficiales.

Los defensores de la inmigración también han presentado reclamos de que el personal de la cárcel usa insultos racistas y bromea sobre las personas deportadas.

El alguacil dijo que el personal de la cárcel investigará cualquier queja sobre insultos raciales, lo que podría llevar al despido de un trabajador.

“¿Ha sucedido eso alguna vez? No podría decirte sí o no. Espero que no sea así ", dijo Downey.

Otras preocupaciones eran sobre la religión: los defensores dicen que a un grupo de detenidos no se les permitió comenzar un grupo de estudio bíblico, y que a los detenidos musulmanes no se les dio alojamiento para rezar y que los carceleros no respetaron las restricciones dietéticas durante el Ramadán.

Downey dijo que el clero puede ir a las instalaciones para proporcionar servicios, y que están buscando un líder musulmán que pueda hablar con los detenidos. Dijo que los detenidos musulmanes reciben toallas para usar en los servicios de oración.

García dijo que él y los otros legisladores decidieron visitar las instalaciones sin previo aviso para ver "cómo es la operación diaria". Después de la gira, dijo que continuará presionando para obtener respuestas sobre las condiciones. Él y otros congresistas de Illinois escribieron recientemente al Departamento de Seguridad Nacional, solicitando informes de inspección no editados.

La representante estatal Celina Villanueva, demócrata de Chicago, también estuvo en la visita y dijo que hay personas encarceladas “debido a su estado migratorio y atrapadas en diferentes situaciones por infracciones a veces muy leves y que llegan a una cárcel donde no ven la luz del día, donde probablemente no saben qué hora es".

Ella dijo que tales condiciones se suman al trauma, particularmente para las comunidades de inmigrantes como las que ella representa en el área de Chicago.

"Al final del día, de lo que estamos hablando es de humanidad", dijo Villanueva. "Lo que estamos pidiendo es respeto y dignidad para nuestras comunidades".

En todo el país, los funcionarios de inmigración han estado lidiando con un brote de paperas que se extendió a 57 centros de detención en 19 estados, incluido Illinois. La cárcel del condado de McHenry, que también tiene un contrato para albergar a los detenidos de ICE, reportó seis casos de paperas entre junio y septiembre. Otros casos ocurrieron en la Cárcel del Condado de Pulaski, según el Departamento de Salud Pública de Illinois.

El brote comenzó en octubre de 2018 en Texas y aumentó a 898 casos confirmados para el 22 de agosto, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Hasta ahora se ha extendido a 34 centros de detención privados y 19 cárceles del condado que tienen contrato con el gobierno federal, según los CDC.

A principios de este año, la familia de un hombre que fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en el área de Chicago expresó preocupación por el tratamiento que estaba recibiendo mientras estaba detenido en la cárcel del condado de Kankakee. Luego fue deportado a México.

En ese momento, ICE declinó comentar si Luis Ugalde-Pacheco había recibido tratamiento médico mientras estaba bajo custodia. La agencia señaló sus estándares de detención, que dicen que los inmigrantes deben recibir exámenes médicos dentro de las 12 horas posteriores a la detención, recibir atención en función de sus necesidades y tener acceso a atención de emergencia las 24 horas.