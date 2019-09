Presionó Trump a presidente de Ucrania, revela llamada

Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, en una charla telefónica en julio que averiguara si el exvicepresidente Joe Biden cerró una investigación sobre una firma en la que trabajaba su hijo, según la transcripción de la conversación publicada por el Gobierno.

“Hay muchos rumores sobre el hijo de Biden, de que Biden detuvo el proceso y muchas personas quieren saber sobre esto para que lo que sea que hagamos con el fiscal general vaya genial”, dijo Trump en la llamada, de acuerdo al texto provisto el miércoles por el Departamento de Justicia.

“Biden estuvo alardeando de que detuvo el procesamiento así que si pudieras averiguarlo (...) Me parece horrible”, afirmó el mandatario, según el memorando.

La llamada ocurrió después de que Trump había ordenado al Gobierno de EU congelar casi 400 millones de dólares en ayuda estadounidense a Ucrania. La administración luego liberó la ayuda.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el martes el inicio de una investigación formal para un juicio político al presidente tras reportes de que solicitó ayuda extranjera para desprestigiar a un rival, Joe Biden.

Los demócratas han acusado a Trump, un republicano que busca la reelección el próximo año, de solicitar la ayuda de Ucrania para difamar a Biden, el favorito para la nominación presidencial demócrata, antes de las elecciones de 2020.

Según la transcripción de la llamada, Trump le dijo a Zelenskiy que el Fiscal General, William Barr, se comunicaría con él para reabrir la investigación sobre la compañía de gas ucraniana.

Pero Trump no le pidió a Barr que contactara a Ucrania, dijo la portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, y Barr no se ha comunicado con Ucrania hasta el momento. El fiscal, designado por Trump, se enteró de la conversación varias semanas después de que tuvo lugar, dijo Kupec.

Trump le dijo a Zelenskiy que hablara con su abogado Rudy Giuliani, un aliado político que no tiene un papel formal en el gobierno estadounidense. “Me gustaría que nos hiciese un favor porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe mucho de ello (...) Me gustaría que el fiscal general le llame a usted a uno de su equipo y me gustaría llegar al fondo de ello”, agregó Trump.

Zelenskiy dijo que uno de sus asistentes ya había hablado con Giuliani y que esperaban otra reunión cuando el ex alcalde de Nueva York llegara a Ucrania, según el resumen de la llamada.

Los funcionarios del Departamento de Justicia concluyeron la semana pasada que la conducta de Trump en la llamada no equivalía a una violación criminal de la ley de financiamiento de campañas porque lo que estaba pidiendo, no equivalía a una “cosa de valor” cuantificable, según un alto funcionario del Departamento de Justicia, hablando bajo condición de anonimato.

Sin embargo, la Oficina de Asesoría Legal del departamento dijo que la queja había sido remitida a la división criminal del departamento para su revisión.

Trump, quien en Twitter llamó a la investigación de juicio político, como una “cacería de brujas”, ha defendido sus acciones en el asunto de Ucrania.

Este martes, Trump dijo que la llamada con el presidente de Ucrania fue “perfecta” y “no podría haber sido más amable”, y agregó: “No hubo presión sobre ellos en absoluto”. Trump ha sugerido en repetidas ocasiones que Biden y su hijo han actuado mal, pero no ha ofrecido evidencia que respalde la afirmación.