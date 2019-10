Podría Sanders disminuir ritmo de su campaña

Burlington— Bernie Sanders empezó este martes a reintroducirse a la campaña del 2020, afirmando afuera de su casa en Vermont que no planea dejar la carrera presidencial después del ataque al corazón que sufrió la semana pasada, aunque podría disminuir el ritmo frenético que pudo haber contribuido a sus problemas de salud.

“Estábamos realizando cinco o seis reuniones al adía, tres o cuatro mítines y reuniones con grupos de personas. No creo que vaya a seguir haciendo eso”, les dijo Sanders a los reporteros cuando le preguntaron cómo sería su programación de eventos de ahora en adelante.

La campaña de Sanders ha dicho que estará en el debate presidencial demócrata de la próxima semana en Ohio. Sin embargo, no se ha comentado cuándo reanudará su campaña antes de eso --- o cuáles serán los pasos que dará.

NBC News anunció que transmitirá este miércoles una entrevista “exclusiva” con Sanders, la primera desde que sufrió el ataque al corazón.