Pidió Trump a estados inflar listas de electores

Washington.— El ex presidente Donald Trump estuvo directamente involucrado en un esquema de presentar listas de falsos electores trumpistas en estados que ganó Joe Biden, reveló el comité bipartidista que investiga el asalto al Capitolio durante una audiencia que profundizó en la presión que ejerció el ex mandatario sobre los funcionarios estatales para que lo ayudaran a invalidar su derrota.

La comisión reprodujo un testimonio en video de Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano, quien señaló que Trump la llamó personalmente pidiéndole ayuda para promover el esquema.

Funcionarios estatales republicanos de Arizona y Georgia, por su parte, testificaron sobre cómo Trump se aferró a las afirmaciones de fraude electoral que sabía -o debió haber sabido- que eran falsas, y los presionó implacablemente para apoyar las mentiras y revertir los resultados electorales, y ponerlos en riesgo cuando se negaron a aceptar.

Rusty Bowers, vocero republicano de la Cámara de Representantes de Arizona, dijo al panel que rechazó dos ruegos de Trump y varios más de sus asesores legales, quienes repetidamente dijeron que tenían evidencia de fraude suficiente para revertir el resultado electoral, pero nunca mostraron alguna.

Según el republicano, Rudy Giuliani también admitió que no había descubierto evidencia de fraude generalizado.

"Tenemos muchas teorías, sólo no tenemos la evidencia", recuerda Bowers que le dijo el abogado.

A Trump y a sus aliados no les importó que los trabajadores electorales enfrentaran amenaza de muerte por sus reclamos falsos de fraude.

La republicana Liz Cheney, representante por Wyoming y vicepresidenta del comité, reprodujo un video de Gabriel Sterling, funcionario electoral en el estado de Georgia, advirtiendo de las amenazas que los trabajadores electorales enfrentaban.

Bowers testificó que un hombre afiliado a la milicia Three Percenters, que llevaba un arma, amenazó a su vecino.

"A Donald Trump no le importaron las amenazas de violencia. No las condenó. No hizo ningún esfuerzo para detenerlas. Siguió adelante con sus afirmaciones falsas de todas maneras", dijo Cheney.