Pese a aumento de casos de Covid infantil, clínicas de vacunación escolar avanzan lento

Nueva York— Las tasas de vacunación entre los estudiantes de secundaria y preparatoria deben aumentar drásticamente si Estados Unidos quiero lograr lo que son los dos objetivos más importantes para abordar la pandemia en el país en este momento: frenar la propagación de la variante Delta altamente infecciosa y reabrir de manera segura las escuelas. El presidente Biden dijo a los distritos escolares que realicen mesas de vacunación, pero eso está poniendo a los superintendentes y directores, muchos de los cuales ya están en el centro de furiosas batallas locales por los requisitos de cubrebocas, en una posición delicada.

La vacuna de Pfizer-BioNTech está autorizada para personas de 12 años o más, pero administrarla a cualquier persona menor de 18 años generalmente requiere el consentimiento de los padres, y poner las inyecciones en los brazos de los adolescentes ha resultado más difícil que vacunar a los adultos. Solo el 33 por ciento de los jóvenes de 12 a 15 años y el 43 por ciento de los de 16 y 17 años están completamente vacunados, según datos federales, en comparación con el 62 por ciento de los adultos.

Sin embargo, algunos distritos escolares que ofrecen las vacunas, junto con las prácticas de pediatría, parecen estar progresando: durante el último mes, el número promedio diario de niños de 12 a 15 años vacunados aumentó un 75 por ciento, según funcionarios de la administración de Biden.

Al comenzar el año escolar, muchos superintendentes no saben cuántos de sus estudiantes están vacunados contra el Covid-19; porque no se requiere y no preguntan.

Los funcionarios de la Casa Blanca también han estado alentando a los pediatras a incorporar la vacunación contra el coronavirus en los exámenes físicos deportivos de regreso a la escuela. Muchos distritos están ofreciendo las vacunas durante la práctica deportiva, con un recordatorio a los atletas de que si están vacunados, no tendrán que ponerse en cuarentena y perderse los juegos si están expuestos al coronavirus.