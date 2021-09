Mientras Trump hace ruido sobre el 2024, Melania se aleja del ojo público

Estados Unidos— Mientras Donald Trump reflexiona públicamente sobre su futuro político, jugando un juego de "lo hará, no lo hará" en una posible candidatura a la Casa Blanca en 2024, mientras ejerce influencia en las primarias para las elecciones parciales del próximo año, hay una persona clave notablemente silenciosa, publicó CNN.

Melania Trump, quizás la primera dama más reservada de la historia moderna, se ha retirado cada vez más del centro de atención desde que partió de Washington en enero pasado. Solo ha sido vista públicamente una vez este verano, vista en julio por fotógrafos que salían de la Trump Tower en la ciudad de Nueva York, acompañada de su hijo. Aparte de eso, con la excepción de algunas publicaciones de Instagram de personas al azar que la vieron en el comedor del Trump's Bedminster Golf Club, no ha puesto un pie delante de una cámara a propósito.

El mes pasado regresó de su estadía de verano en Nueva Jersey a Palm Beach, Florida, donde sus amigos dicen que residirá a tiempo completo en Mar-a-Lago mientras Barron Trump asiste a una escuela secundaria privada. Ella está renunciando a la vida en Manhattan que conocía antes de la Casa Blanca, un período que le otorgó el mayor anonimato posible por ser la esposa de Donald Trump.

El desinterés de Melania Trump por la vida política pública es lo suficientemente profundo como para decirles a varios amigos que no solo no tiene la intención de reforzar las infladas ambiciones políticas de su esposo, sino que no tiene ningún deseo de volver a la Casa Blanca, según varias personas. "Ser primera dama de nuevo no es lo que quiere", dijo una de las personas, que tuvo una relación cercana con Trump durante su mandato en la Casa Blanca. "Para ella, fue un capítulo, y se acabó, y eso es todo".

Considera que el impacto continuo de su esposo en el panorama republicano es su trabajo, no el de ella. "No la verás en mítines o eventos de campaña, incluso si él oficialmente dice que se presentará de nuevo", dijo otra persona consciente del desinterés que Melania ha mostrado al apoyar al expresidente.

