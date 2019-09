Llamada de Trump mostró sólo una parte de su obsesión con Ucrania

Washington— No se trata de un país que podría representar de manera natural la máxima prioridad para un presidente que llegó al poder disfrutando de una guerra comercial con China, que prometió reordenar a Medio Oriente y que sermoneó a sus aliados europeos para que inviertan más en la OTAN.

Sin embargo, para el presidente Trump, Ucrania se convirtió en una obsesión desde la campaña del 2016.

Mucho antes de la llamada telefónica del 25 de julio con el nuevo presidente ucraniano que provocó el inicio formal de un proceso de destitución en su contra en la Cámara, Trump se encontraba preocupado y arremetió contra el antes estado soviético, molesto porque considera que Ucrania incidió en los orígenes de la investigación sobre la interferencia rusa en su campaña del 2016.

Su obsesión se intensificó por su esperanza de que podría emplear al gobierno ucraniano para socavar a su más prominente y probable rival demócrata en el 2020, el ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr.

Trump colocó el poder que le confiere la presidencia detrás de su agenda: envió al vicepresidente Mike Pence y a funcionarios de alto rango de la administración con mensajes ligeramente velados acerca de sus exigencias para confrontar la corrupción, lo cual, tanto ucranianos como ex funcionarios estadounidenses aseguran que se entiende como un código, ya que los Biden y los ucranianos dieron a conocer información dañina acerca de la campaña de Trump en el 2016.