La Casa Blanca se prepara para dar a conocer la denuncia a Trump

Washington— La Casa Blanca se prepara para dar a conocer al Congreso la denuncia que presentó un oficial de inteligencia, tan pronto como el día de mañana, de acuerdo a dos fuentes que están enteradas del asunto.

Una fuente agregó que la transcripción de la llamada telefónica del presidente Trump al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, está siendo revisada y será desclasificada y podría ser dada a conocer en unas horas.

De acuerdo a una persona que tiene conocimiento de la situación, Trump presionó a Zelensky a través de una llamada telefónica para que investigara a Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente Joe Biden.

Lo que sabemos acerca de la denuncia: como lo reportó CNN anteriormente, citando una fuente enterada del caso, la denuncia generó preocupación sobre las comunicaciones entre el presidente y un líder extranjero.

El presunto denunciante no tuvo conocimiento directo de tales comunicaciones que parcialmente provocaron la queja del inspector general, según le dijo un funcionario a CNN el jueves.

En lugar de eso, la preocupación del denunciante ocurrió al enterarse que la información fue obtenida durante el transcurso de su trabajo, y esos detalles incidieron en la decisión que tomó la administración de que esa denuncia no encajaba en los requisitos necesarios para reportarla, de acuerdo a la ley de denuncias de inteligencia, según dijo el funcionario.