Incrementa Biden ataques vs credibilidad de Warren

Columbus, Ohio— Un día después de su más feroz confrontación durante el debate que han tenido hasta la fecha, Joseph R. Biden escaló su crítica contra su rival más poderosa para la nominación presidencial demócrata, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, sugiriendo que no ha sido sincera acerca de los costos de sus propuestas de largo alcance y ha cuestionado su “credibilidad”.

Biden se centró en el rechazo de Warren a decir si incrementaría los impuestos a los estadounidenses de clase media para pagar el programa “Medicare para Todos”, un sistema de atención médica de un solo pagador que podría lograr todo excepto eliminar el seguro médico privado.

Aunque otros candidatos están causando polémica sobre ese tema, Biden está presionado de manera muy particular debido a que Warren lo ha superado en algunas encuestas nacionales y en los Estados en donde habrá elecciones tempranas y se unió a él siendo los favoritos, un estatus que él había tenido solo durante meses.

“Es fascinante que la persona que tiene un plan para todo no lo tenga para el tema que tendrá más consecuencias en esta elección en la mente de los estadounidenses”, dijo Biden a los reporteros.