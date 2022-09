Hombre transmite en vivo tiroteo en Memphis; hay 4 muertos y 3 heridos

The New York Times Associated Press

PUBLICIDAD

Memphis.- Las autoridades arrestaron a un hombre que transmitió en vivo mientras conducía por Memphis disparando contra personas y dejó cuatro muertos y tres heridos en ataques aparentemente aleatorios. Las autoridades lograron arrestar al sospechoso después que éste chocó un automóvil robado, dijo la policía este jueves. El ataque, que duró horas, hizo que la policía advirtiera a las personas de toda la ciudad que se pusieran bajo resguardo; se ordenó el cierre de un estadio de béisbol y campus universitarios y se suspendieron los servicios de autobuses públicos. PUBLICIDAD Ezekiel Kelly, de 19 años, un delincuente violento que fue liberado de prisión antes de tiempo este año, fue detenido alrededor de las 9 p.m. en el vecindario de Whitehaven en Memphis, dijo la portavoz de la policía Karen Rudolph. La directora de policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, dijo durante una conferencia de prensa este jueves por la mañana que cuatro personas murieron y otras tres resultaron heridas en siete tiroteos y al menos dos robos de automóviles. El primer asesinato fue a las 12:56 a.m. del miércoles, y los oficiales respondieron a otras tres escenas del crimen más antes de recibir un aviso a las 6:12 p.m. de que el sospechoso se estaba transmitiendo en vivo amenazando con causar daño a los ciudadanos, dijo Davis. Luego, la policía envió una alerta advirtiendo a las personas que estuvieran atentas a un hombre armado y peligroso responsable de múltiples tiroteos y, según los informes, registrando sus acciones en Facebook. En un video, el agresor habló casualmente a la cámara antes de abrir la puerta de una tienda y luego disparar inmediatamente a alguien con lo que parecía ser una pistola. Siguieron tres tiroteos más y dos robos de autos. La policía dijo que el sujeto mató a una mujer en Memphis mientras tomaba su SUV Toyota gris, que dejó atrás cuando robó el Dodge Challenger de un hombre al otro lado de la frontera estatal en Southaven, Mississippi. Kelly fue arrestado sin incidentes dos horas después de la alerta policial inicial cuando chocó el Challenger durante una persecución a alta velocidad y se encontraron dos armas en el vehículo, dijo Davis. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD