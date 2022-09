Critica Biden a republicanos 'extremistas' en varios lugares clave que visitó este Día del Trabajo

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Washington.— El presidente Joe Biden criticó a los “republicanos MAGA” y a la extrema derecha este lunes, alentando este Día del Trabajo a los miembros de un sindicato en dos estados clave que él espera apoyen a su partido en noviembre. Biden dijo este lunes que “no todos los republicanos eran MAGA”, pero destacó aquellos que han llevado el lema de campaña de Trump “Hay que Lograr que Estados Unidos Sea Grande Nuevamente” a extremos peligrosos o de odio. PUBLICIDAD Resaltó episodios como la muchedumbre del año pasado que atacó el Capitolio de Estados Unidos. En el mitin en Milwaukee dijo que muchos integrantes del Partido Republicano “habían escogido ir hacia atrás, llenos de ira, violencia, odio y división”. “Pero juntos podemos y debemos escoger un camino diferente hacia adelante. Un futuro de unidad y esperanza, vamos a escoger construir un mejor Estados Unidos”, dijo Biden. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD