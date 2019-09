Estos son los demócratas que no han apoyado la destitución de Trump

Washington— Después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció este martes una investigación formal para la destitución del presidente Donald Trump, existen algunos legisladores demócratas que aún no están totalmente convencidos, publicó CNN.

A medida que va aumentando la lista de congresistas que apoyan el inicio de la indagatoria sobre la destitución, existen 39 que no han hecho declaraciones públicas de apoyo ni han ofrecido un respaldo condicional.





Estos son los representantes demócratas que no han ofrecido respaldo a la iniciativa:

Terri Swell de Alabama

Tom O’Halleran de Arizona

Mike Thompson de California

Josh Harder de California

Ed Perlmutter de Colorado

Rosa DeLauro de Connecticut

Al Lawson de Florida

Stephanie Murphy de Florida

Frederica Wilson de Florida

Donna Shalala de Florida

Lucy McBath de Georgia

Tulsi Gabbard de Hawai

Dan Lipinski de Illinois

Cheri Bustos de Illinois

Pete Visclosky de Indiana

Sharice Davids de Kansas

Jared Golden de Maine

Stephen Lynch de Massachusetts

Collin Peterson de Minnesota

Susie Lee de Nevada

Steven Horsford de Nevada

Jeff Van Drew de New Jersey

Andy Kim de New Jersey

Xochitl Torres Small de Nuevo México

Max Rose de Nueva York

Sean Patrick Maloney de Nueva York

Kendra Horn de Oklahoma

Kurt Schrader de Oregon

Susan Wild de Pennsylvania

Conor Lamb de Pennsylvania

Joe Cunningham de South Carolina

Vicente González de Texas

Henry Cuellar de Texas

Sylvia García de Texas

Eddie Bernice Johnson de Texas

Colin Allred de Texas

Ben McAdams de Utah