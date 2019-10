Erie, la ciudad clave para las elecciones en EU

Pennsylvania— Mark Graham, un tasador de bienes raíces en el poblado de Erie, un centro manufacturero en decadencia, se sentó con amigos en un gimnasio llamado FitnessU en la mañana después del debate demócrata a mediados de septiembre. Había votado por Barack Obama, pero en 2016 apostó por Donald Trump. Aunque calificó la conducta del presidente en el cargo como "una broma", no estaba dispuesto a comprometerse a votar demócrata en 2020, no convencido por los 10 aspirantes del partido la noche anterior.

Un salto a octubre: los demócratas en el Congreso están investigando la evidencia del posible abuso de poder de Trump. Graham ha tenido una conversión electoral.

"Las cosas han cambiado en las últimas dos semanas: ha surgido más estupidez", dijo Graham, de 69 años, la semana pasada. Espera que los demócratas nominen al exvicepresidente Joe Biden, pero no es particular. "Yo votaría por el candidato demócrata sin importar quién sea en este momento", dijo. "Si Trump entra en otros cuatro años y es incapacitado, será como agregarle gasolina al fuego".

De cara al 2020, los estrategas de la campaña se centran intensamente en el elemento más débil de la coalición Trump: los millones de votantes que desaprobaron a los dos principales candidatos en 2016, pero se arriesgaron con Trump. Si una investigación de juicio político desalienta a los votantes de Obama-Trump como Graham, de una forma u otra, es un arco narrativo importante en el guión de 2020 que se está desarrollando y actualizando rápidamente.

El condado de Erie en el oeste de Pensilvania posee una gran cantidad de estos votantes en conflicto. Eso ya se veía en las entrevistas realizadas en los días posteriores a las elecciones de 2016, y ahora está claro. Trump obtuvo una sorprendente victoria nacional al llevar lugares como el condado de Erie, durante mucho tiempo una fortaleza demócrata de clase media; ganó aquí gracias a un cambio de 17 puntos desde el margen de victoria de Obama en 2012. El cambio del área de azul a rojo fue un microcosmos de cómo Trump logró victorias estrechas en esta entidad, así como en Michigan y Wisconsin.

En entrevistas en Erie el mes pasado, antes de que comenzara la investigación de juicio político, muchos de los votantes de Trump de 2016 apoyaron al Presidente o no fueron persuadidos por las alternativas demócratas. Pero contactados por teléfono después de que se anunció la investigación, algunos de estos votantes habían cambiado de opinión. Las conversiones directas como las de Graham, aunque todavía son escasas, se reflejaron en un aumento del apoyo a la destitución por parte de votantes independientes en encuestas nacionales recientes.

"No sé de qué manera el problema de la acusación va a hacer que la opinión pública se mueva", dijo Joseph Morris, un politólogo de la Universidad Mercyhurst en Erie, que estaba encuestando a los votantes locales cuando surgió la noticia de la investigación de la acusación.

"Sin duda, la mayoría de los votantes que votaron por Trump volverán a votar por él en 2020", dijo Morris. "Pero creo que el jurado aún está fuera cuando se trata de esos independientes o cualquier demócrata que eligió votar por Trump en 2016".

Dos fuertes predictores de las probabilidades de reelección de un presidente, el apoyo a su manejo de la economía y la aprobación general de los votantes, están avanzando en direcciones opuestas en la última encuesta de Morris del condado de Erie, que sugiere una elección cerrada en este condado clave, en un estado clave electoral. La aprobación de Trump en general es pésima con un 38 por ciento, pero el 52 por ciento aprueba la forma en que maneja la economía.

Los votantes de Obama-Trump como Graham totalizaron alrededor de 6.7 millones de personas en 2016, según los resultados del Estudio Cooperativo de Elecciones del Congreso, una gran encuesta realizada antes y después de las elecciones. De la casi quinta parte de votantes que desaprobaron a los dos principales candidatos de 2016, Trump ganó por un margen de 17 puntos. Otro gran estudio de casi 7 mil votantes en enero de 2019 encontró que los votantes de Obama-Trump fueron la única porción del electorado cuya aprobación de Trump se ha erosionado significativamente.

"Incluso un pequeño movimiento entre estos votantes, que representaron el 5 por ciento de los votantes en 2016, puede resultar significativo antes de las elecciones presidenciales de 2020", escribió uno de los académicos electorales detrás del estudio.

Mark Miller, el propietario de tercera generación de la tienda de suministros para césped y jardín de Miller Brothers en Erie, es un republicano desde hace mucho antes de emitir un voto a regañadientes por Trump.

Nos reunimos el mes pasado para desayunar en Dominick's, el mismo restaurante del centro de 24 horas donde lo entrevisté en 2016. Miller dijo en ese momento que la probabilidad de que votara demócrata en 2020 era "50-50". Y todavía tenía "50- 50 "cuando hablamos este mes. Entre los candidatos demócratas que podría apoyar, el senador Cory Booker de Nueva Jersey le dio la impresión de un guerrero en la campaña electoral. Le gustaba Biden porque no prometía la luna.

"Le di una oportunidad al otro tipo", dijo Miller sobre el Presidente. "No me gusta la forma en que habla con la gente. No me gusta lo que está haciendo internamente con el gabinete. No creo que nadie se sienta cómodo de que tengamos algo cohesivo en la cima en este momento ".

El propietario de una pequeña empresa con unos 20 empleados, Miller, de 55 años, se llama a sí mismo un hombre de familia realmente conservador, que envió a cuatro niños a escuelas católicas.

En septiembre no estaba listo para decir que votaría demócrata y la investigación de juicio político no ha cambiado de opinión.

"Hablando con las personas que entran diariamente, hay una sobrecarga de información y no están seguros de qué creer", dijo la semana pasada, hablando desde su tienda después del horario de cierre.

Dijo que estaba mal que el Presidente le pidiera a un país extranjero, Ucrania, que investigara a un rival político, Biden. Pero agregó: "No sé si eso es lo suficientemente atroz como para justificar un juicio político completo". Continuó: "Me gustaría ver a todos volver a trabajar en los negocios del país".

Lyne Daniels, de 52 años, votante Obama-Trump en Erie, dijo que los demócratas del Congreso deberían trabajar con el Presidente en temas como la atención médica y la inmigración.

"Todo lo que están haciendo es ir tras Trump, ir tras Trump, ir tras Trump", dijo sobre la investigación de juicio político.

Daniels, que trabaja como secretaria municipal y para una tienda de ropa, sabe exactamente a quién votará en 2020: Trump.

Aseguró que el Presidente había cumplido sus promesas de poner "Estados Unidos primero" evitando las guerras extranjeras y poniendo fin a décadas de lo que ella llamó fronteras abiertas.

Daniels dijo que votó por Obama dos veces porque se enfrentó a los republicanos que no le gustaban y que los consideraba miembros del establecimiento. Llamó al senador John McCain, el nominado de 2008, "un traidor a este país", y agregó: "He hecho mi propia investigación".

Incluso los fanáticos de Trump a menudo dicen que desearían que dejara Twitter. No Daniels, quien lo llamó una táctica de diversión "brillante". "Él juega contigo, con la prensa, y te atrapa", dijo. "Hace que todos hablen y absorbe la cobertura en medios durante días. Mientras tanto, en la esquina, estamos trabajando en algo que nadie sabe ".

Cuando se le preguntó acerca de las miles de falsedades documentadas de Trump en el cargo, Daniels respondió. "¿De acuerdo con las fuentes de quién?" Ella exigió. "Solo porque la noticia me dice que sus afirmaciones son falsas es un poco hipócrita porque tuvimos que escuchar sobre Rusia, Rusia, Rusia durante dos años, y se equivocaron. ¿Quiénes son ellos para decir que lo que sale de su boca está mal?

A mediados de 2018, a los demócratas les fue bien en los tres condados de Pensilvania que Trump había cambiado: Erie, Luzerne y Northampton. El Gobernador Tom Wolf, un demócrata, ganó en los tres. Ron DiNicola, un demócrata que se postuló para el Congreso, ganó el condado de Erie por 20 puntos, aunque perdió la carrera porque los condados rurales del distrito votaron por los republicanos.

"Siento que nuestro país ha estado más dividido que nunca", dijo Stephanie Johnson, de 38 años, maestra sustituta y libertaria registrada en el condado de Erie. "Lo veo como madre, estar fuera de casa, en la tienda, después de la escuela. Siento que la gente está muy enojada hoy en día "

Johnson teme que una disminución en la asistencia a la iglesia de su familia esté relacionada con la división de Estados Unidos bajo Trump, por quien no le interesa votar en 2020.

"Siento que hay muchas personas que no confían y confían plenamente en Dios, y están un poco asustadas y enojadas por lo que está sucediendo en el mundo", dijo. Johnson dijo que un Presidente sin autocontrol sobre cómo habla sobre los demás ha difundido la tosquedad. "Como que acaba de llegar al punto en que nadie tiene compasión el uno por el otro".

Aún así, Ryan Bizzarro, un representante estatal demócrata del condado de Erie, dijo: "Si esta economía se mantiene," Trump "será difícil de superar".

"(Los republicanos) han podido secuestrar nuestra narrativa porque estamos muy centrados en muchos de los problemas sociales, que son importantes, pero la gente está votando nuevamente con sus billeteras", dijo Bizzarro el mes pasado.

Una ciudad que solía depender de la industria pesada, Erie está superando el estereotipo del "Cinturón de Óxido" en EU. Su mayor empleador fue una vez una planta de General Electric que fabricaba locomotoras, pero ahora es Erie Insurance. Los trabajos de fabricación perdidos están siendo reemplazados por nuevas empresas que fabrican computadoras y piezas electrónicas.

Bizzarro, de 33 años, se dijo escéptico de que Biden terminara siendo el nominado. Si los demócratas nominan a uno de sus dos rivales actuales más cercanos, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts o al senador Bernie Sanders de Vermont, Bizzarro parecía dudar de su capacidad para ganar en el condado de Erie sin un aumento de votantes de su propia generación.

Más vale que los millennials, cuya participación continúa rezagando a los votantes mayores, se presenten a las elecciones, dijo.