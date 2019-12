Enfrentamiento de Pelosi con periodista inspira reacción en redes y venta de mercancía

Washington.- Al final de un acalorado intercambio con un periodista el jueves por la mañana, la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, miró fijamente al hombre que le había preguntado si odiaba al presidente Donald Trump y le dijo: “No te metas conmigo”, publicó The Washington Post.

En cuestión de minutos, el polémico momento, iniciado por una pregunta del reportero de Sinclair Broadcast Group, James Rosen, hizo estallar las redes sociales. Pronto, la breve declaración de Pelosi inspiró un hashtag, “#DontMessWithNancy” (No te metas con Nancy). Los videos de su respuesta acumularon millones de visitas, incluyendo a los comediantes nocturnos, quienes se deleitaron en lo que se ha descrito como “un golpe justo”. Para el jueves por la noche, el equipo de Pelosi también se aprovechó de lo ocurrido, lanzando una sudadera (la cual usted podrá obtener por 39 dólares) con el mordaz mensaje mordaz: “No te metas con Nancy”.

Al igual que los roces pasados de Pelosi con la fama viral, este también provocó un intenso debate sobre la interpretación de sus acciones. A los ojos de sus partidarios, Pelosi acababa de pronunciar una poderosa reprimenda de un periodista cuya pregunta reflejaba un ataque republicano común destinado a arrojar dudas sobre las intenciones de los demócratas de querer destituir a Trump. Para sus críticos, el incidente fue otro ejemplo de que Pelosi es una “desquiciada” o, como lo expresó Trump, tuvo “un ataque de nervios”.

En un tuit, Rosen defendió su decisión de hacer la “simple pregunta”, escribiendo que Pelosi “estalló en furia”. El jueves por la noche, Sinclair Broadcast Group también emitió una declaración en la que sostuvo que “esa pregunta no significaba una falta de respeto a la presidente de la Camra Baja”.