Eligen Gobernadores Kentucky y Misisipi

Kentucky— Los ciudadanos estadounidenses de los estados de Kentucky y Misisipi eligen hoy nuevo gobernador, en comicios que servirán como sondeo previo a las presidenciales del 2020.

Los votantes en Kentucky decidirán si Matt Bevin será el primer Gobernador republicano en la historia del estado en ganar un segundo mandato.

La gravedad partidista, en un estado rojo que todavía es bastante aficionado a Trump, parece favorecerlo en gran medida.

Pero la amplia impopularidad personal de Bevin ha hecho que esto sea difícil.

Con el apoyo de los maestros de escuela y otros que se sintieron insultados o intimidados por el Gobernador, Andy Beshear, el Fiscal general demócrata del estado y el hijo del predecesor inmediato de Bevin, entró a las elecciones generales con una ventaja.

Pero anuncios que llamaron la atención sobre las posiciones de Beshear (o de su partido) sobre el aborto, la migración y el Presidente redujeron constantemente esa ventaja inicial.

La pregunta es si el rechazo a un político específico, Bevin, es mayor que el rechazo a un partido político en particular, es decir, los demócratas.





Una carrera competitiva en Misisipi

En un estado fuertemente republicano, la carrera por la gubernatura de Misisipi enfrenta a Tate Reeves, un republicano que ha sido respaldado por el Gobernador saliente, contra el Fiscal general Jim

Hood, un demócrata antiabortista y proarmas.

La carrera ha sido competitiva, pero Misisipi es una subida cuesta arriba para cualquier demócrata.

Hood necesitará una fuerte participación de votantes negros y estará observando de cerca la participación en la capital del estado, Jackson, que es predominantemente negra, así como en otras áreas urbanas y la región del Delta del Misisipi.

Reeves, quien ganó la nominación después de una segunda vuelta, buscará atraer a republicanos disidentes a su redil.

Es probable que sus partidarios vigilen los suburbios de Jackson, en particular el reducto republicano rico en votos del condado de Rankin, en busca de signos de deserciones a Hood.

Si la carrera está cerrada, puede entrar en juego una disposición de la Constitución de la era Jim Crow expresamente diseñada para limitar el poder político negro.

Exige que los candidatos a cargos de nivel estatal no sólo ganen la mayoría del voto popular, sino también la mayoría de los 122 distritos estatales de la Cámara.

Si eso no sucede, el ganador será elegido por la Cámara de Representantes del estado, controlada por los republicanos.