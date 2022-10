¿El último baile de Pelosi? La líder demócrata recorre EU mientras los republicanos se acercan

Washington.- Hace tiempo que se sabe que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la primera mujer en ocupar el cargo de segunda en la línea de la presidencia, no duerme mucho. En estos días, mientras recorre dentro y fuera de las ciudades de todo el país en un esfuerzo agotador e incesante por dinero de la campaña para aferrarse a la asediada mayoría de la Cámara, incluso sus horas antes de acostarse se consumen pensando en cómo ganar.

“Yo no cuento ovejas por la noche; cuento los distritos”, dijo Pelosi, demócrata de California y líder del partido desde hace mucho tiempo, durante un cierre en el Medio Oeste en nombre de los candidatos a la Cámara de Representantes, cruciales para cualquier esperanza restante que los demócratas tengan de sobrevivir a un ataque republicano. “Voy uno por uno por uno”.

PUBLICIDAD

La gran pregunta es si puede contar hasta 218, el número requerido para mantener el control de la Cámara, y que un número creciente de defensores independientes creen que está fuera del alcance de los demócratas.

Incluso mientras sigue cada lugar en el mapa de la Cámara, la realidad es que este bien podría ser el último viaje de Pelosi como líder del partido. La mayoría que construyó y alimentó cuidadosamente, no una, sino dos veces, corre el riesgo de caer bajo el peso de los temores públicos sobre el crimen y la inflación junto con el fuerte gasto de la campaña republicana y el tradicional lastre de mitad de período en el partido de un presidente en el Congreso.

Pero si esta es su última campaña, Pelosi está revisando la cinta, tratando de asegurarse de que sus candidatos tengan los recursos para competir mientras los republicanos ganan dinero. Pelosi es una gigante de 82 años, que se comporta como si sostuviera los restos de la Cámara solo en sus hombros. De alguna manera lo hace; ella no solo es la cara nacional bien establecida de la mayoría de la Cámara, sino que también es, con mucho, su recaudadora de fondos más prolífica.

“Mi tiempo es dinero”, dijo Pelosi mientras lamentaba el costo de oportunidad de hablar con un reportero cuando podría estar trabajando con su teléfono celular.

Los rendimientos de por vida de la inversión de tiempo y energía de Pelosi son asombrosos. Desde que asumió el liderazgo del partido en la Cámara de Representantes en 2002, ha recaudado 1 mil 250 millones de dólares para los demócratas, según un recuento del partido, incluidos 42.7 millones solo en el tercer trimestre de este año. Su botín en lo que va de este ciclo electoral es de 276 millones, cosechados en más de 400 eventos. Solo este mes, ha visitado más de 20 ciudades. (Después de una gira de tres días por cuatro estados del Medio Oeste la semana pasada, partió el domingo para un viaje rápido a Croacia para reuniones sobre Ucrania).

La gira que aterrizó la semana pasada en Michigan, Ohio, Minnesota e Illinois generó 380 mil dólares, que fueron directamente a las cuentas de los demócratas en algunas de las contiendas más difíciles de la nación, ganancias obligadas que podrían beneficiarse de una última ráfaga de efectivo. Pelosi, a veces más conocida por las acrobacias legislativas que ha realizado para mantener la agenda de su partido en el buen camino y los demócratas unidos detrás de ella, ahora está en modo de campaña constante, realiza llamadas de Zoom con regularidad con candidatos y sesiones informativas para miles de voluntarios.

Su nivel de energía asombra e inspira a sus tropas.

“Cuando me despierto por la mañana y me siento un poco cansada, pienso en Nancy Pelosi”, dijo la representante Brenda Lawrence, de 68 años, una demócrata de Michigan que se jubila y que presentó a la oradora en una recepción privada para recaudar fondos junto con líderes sindicales y cívicos. "Me pongo el lápiz labial y digo: 'Tenemos que irnos'".