Por qué el precio de la gasolina tiene tanto poder sobre Estados Unidos

Washington.- Pregunte a los estadounidenses su perspectiva sobre el país (su futuro, su economía, su presidente) y su estado de ánimo ha subido y bajado en las encuestas de este año en sorprendente sincronización con el precio de la gasolina. Los precios de la gasolina suben, y el temor de que el país esté en el camino equivocado a menudo también lo hace. Los precios de la gasolina bajan, y también el descontento con el presidente.

Por supuesto, no es el caso que los precios del combustible por sí solos dicten el optimismo (o malhumor) de la nación. Pero estos patrones sugieren que el gas, a diferencia de otras cosas que compramos, ejerce un poder real sobre cómo los estadounidenses piensan sobre sus circunstancias personales, la economía en general e incluso el estado de la nación. Sí, este año ha estado marcado por la incertidumbre económica, las ondas de choque de la Corte Suprema, las revelaciones del 6 de enero y las divisiones duraderas de la pandemia. Pero al acecho en el fondo de todo esto ha estado el precio vertiginoso de la gasolina.

PUBLICIDAD

Y, por cierto, ahora vuelve a tener una tendencia a la baja a dos semanas de las elecciones.

La confianza en la economía y en la dirección del país cayó cuando los precios de la gasolina subieron a principios de este año. Luego, esos patrones se revirtieron cuando los precios de la gasolina cayeron.

Los precios turbulentos de este año han ofrecido una demostración en tiempo real de lo que muchos investigadores han encontrado. Los precios de la gasolina pueden afectar la confianza del consumidor y los índices de aprobación presidencial (no importa que los presidentes normalmente tengan poco control sobre los precios de la gasolina).

Influyen en cómo compramos y en lo que gastamos en otras cosas. Dan forma al comportamiento de viaje a corto plazo. Y, a la larga, pueden alterar los vehículos que compran los estadounidenses, el atractivo de las viviendas remotas e incluso los patrones de desarrollo.

“Cuando cambia el precio de la gasolina, cambia todo”, dijo Mansoureh Jeihani, director del Centro Nacional de Transporte de la Universidad Estatal de Morgan. Y especialmente en Estados Unidos, dijo, las comunidades en expansión y el escaso transporte público significan que la mayoría de las personas no tienen otra alternativa que conducir cuando los costos aumentan.

No es de extrañar entonces que los precios de la gasolina puedan influir en su estado de ánimo.

“Cuando los precios suben, tenemos este sentimiento de opresión de que no podemos hacer todo lo que queremos”, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, que rastrea los precios de la gasolina en tiempo real en todo el país. Y cuando los precios son bajos: “Sientes que puedes ir a cualquier parte, puedes ver cualquier cosa, puedes hacer cualquier cosa”.

Las razones de esto están arraigadas tanto en nuestra dependencia del gas como en las formas específicas en que difiere de casi todo lo demás que compramos.

“No hay ningún otro bien o servicio de consumo con etiquetas de precios que sean visibles desde la calle, todo el tiempo”, dijo Joanne Hsu, directora de Encuestas de Consumidores de la Universidad de Michigan.

Usted puede ver el precio de la gasolina incluso si no es usted quien está cargando gasolina (no sucede lo mismo con el precio de los huevos si no es usted quien hace las compras del hogar). Y si usted es el que carga gasolina, se queda parado viendo cómo su compra, centavo por centavo, muerde su cuenta bancaria. Imagine el costo psicológico si pagara su renta de esta manera: 656 dólares... 657... 658...